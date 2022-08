Si apenas tienes tiempo para cocinar, o estás de vacaciones y no quieres complicarte la vida o parar en un restaurante, siempre puedes recurrir a los platos preparados que venden en las grandes superficies y en especial los que encontramos en los supermercados que suelen ser variados y económicos. De hecho, entre los mejores que tienes disponibles actualmente, parece que hay uno que destaca y que encontrarás en uno de los supermercados de referencia en nuestro país. Descubre a continuación, el plato preparado de Mercadona que enloquece a niños y adultos.

Mercadona revoluciona con su nuevo plato preparado

Si deseas poder comer algo rico y rápido porque tienes que irte a algún plan de verano o porque tal vez trabajas, nada como elegir entre los muchos platos preparados de Mercadona. Si deseas además deleitarte con uno de los más nuevos, que ya se está agotando en algunas de sus tiendas, no puedes dejar escapar la baguette de bacon y queso que gusta tanto a grandes como pequeños.

Una de las muchas novedades que Mercadona ha lanzado este mes de agosto y que consiste en un pan baguette abierto por la mitad y relleno de bacon (7%) y queso fundido (9%). Una delicia que los niños te van a pedir cuando quieras comprarles la merienda y que tú mismo querrás saborear delante del televisor viendo un partido por ejemplo o como ya hemos dicho, para esos momentos en los que no tienes tiempo para ponerte a cocinar.

No se vende envasado o en caja, sino que lo vas a poder encontrar en la sección de productos preparados del horno de Mercadona, de modo que si vas a primera hora de la mañana posiblemente las encontrarás recién hechas y calientes, justo cuando es mejor comer estas deliciosas baguettes para disfrutar más de su sabor y sentir lo crujiente que está el pan. Y en el caso de que no sea así no hay problema. La puedes llevar a casa y calentarla en el microondas durante un minuto o también meterlo un minuto en el horno. O puede que si tienen el servicio, te lo calienten en el propio horno del supermercado (será cuestión de que lo preguntes).

¿A qué esperas para probar esta deliciosa baguette? No seas de las personas que se quedan siempre sin poder probarla porque ya te decimos que en cuanto los sacan del horno suelen agotarse rápidamente. Su precio es de 1,75 euros y tiene un peso de 110 gramos.