Hay artículos que, si bien no son imprescindibles, sí son muy útiles y necesarios en el hogar, especialmente cuando se trata de artículos que te van a permitir mejorar el orden en cualquiera de las estancias de la casa. Hoy te mostramos un producto de Zara Home que está arrasando en ventas y que se está convirtiendo en el más buscado de la firma gallega, un artículo viral que te vendrá de perlas.

Zara Home está que se sale del mapa con los nuevos artículos que llegan a sus estanterías, por no hablar de los increíbles descuentos que siguen ofreciendo a pesar de que las rebajas ya finalizaron. El prestigio de la tienda gallega, que pertenece al Grupo Inditex, crece a pasos agigantados en el sector de la decoración gracias al diseño y la calidad de sus productos, siempre a muy buenos precios.

La cesta de Zara Home que está a un precio de locos

Se trata de la Cesta con tejido interior, la cual está disponible en tres tamaños diferentes, todos con un súper descuento del 25% que sin duda siempre viene de perlas. La grande tiene un precio de 9,74€, la mediana cuesta 7,49€ y la pequeña 5,99€, precios fantásticos que suponen una excelente oportunidad para comprar los tres tamaños y realizar una bonita composición con ellos.

Esta cesta de Zara Home tiene tapa y estructura metálica que están recubiertas de papel resistente, siendo la base rectangular con tejido interior de lino y algodón, una combinación que proporciona resistencia y un atractivo estético muy interesante. Su tejido interior se quita fácilmente y se puede meter en la lavadora, sin duda perfecto para que esté siempre impecable.

En cuanto a las medidas de las cestas, por tamaños sus detalles son los siguientes:

Cesta pequeña : 9 cm de alto, 17 cm de ancho y 17 cm de fondo, con un peso total de 320 g.

: 9 cm de alto, 17 cm de ancho y 17 cm de fondo, con un peso total de 320 g. Cesta mediana : 10,5 cm de alto, 20 cm de ancho y 20 cm de fondo, con un peso total de 394 g.

: 10,5 cm de alto, 20 cm de ancho y 20 cm de fondo, con un peso total de 394 g. Cesta grande: 12,5 cm de alto, 23 cm de ancho y 23 cm de fondo, con un peso total de 436 g.

En lo que a materiales se refiere, su exterior está fabricado en un 55% hierro y en un 45% papel, mientras que el forro interior es 50% algodón y 50% lino. Para lograr que estén siempre en las mejores condiciones se recomienda seguir a rajatabla los consejos del fabricante sobre los cuidados de su tejido interior: lavar a máquina a un máximo de 30ºC y con centrifugado corto, no utilizar lejía ni blanqueador, no planchar, no limpiar en seco y no meter en la secadora.

Si estás buscando un espacio extra de almacenamiento que te permita tener tus accesorios, útiles y complementos en orden, sin duda esta cesta de Zara Home será una excelente opción, más aún si lo que buscas también es darle un toque de estilo al lugar en el que las quieras colocar.