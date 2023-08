El precio de la bombona de butano va a cambiar muy pronto: te afecta seriamente

La bombona de butano es imprescindible en millones de hogares en nuestro país, ya que aunque muchos de ellos han cambiado la cocina de fuego por otras opciones (vitrocerámica, inducción, eléctrica, etc.), se sigue utilizando en los hogares en los que hay un calentador de gas porque no se quiere o no se puede poner eléctrico. Te contamos cuál es el nuevo precio de la bombona de butano tras la última actualización, un dato muy importante ya que si utilizas butano en casa sin duda te va a afectar, y mucho.

El nuevo precio de la bombona de butano

El 2023 sin duda va a pasar a la historia de España como un año marcadísimo por la inflación de los precios, con subidas que han alcanzado sus máximos en muchos sectores y con la ilusión y la esperanza de que los precios comiencen a bajar. El Gobierno marca el precio de lo que vale el butano, y lo hace con revisiones cada dos meses, la última de ellas en julio y con la vista puesta ya en la próxima, que será en septiembre.

La nueva actualización del precio de la bombona de butano está ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que ya está en vigor, una muy buena noticia ya que el precio ha bajado, por lo que es el mejor momento para reponer las bombonas que tengas vacías y disfrutar de pagar por el gas menos de lo que has tenido que pagar en los últimos meses. La bombona de 12,5 kg tiene actualmente un precio fijado de 15,18€, lo que supone un 4,89€ menos que en la actualización de mayo y un gran 14% menos desde que comenzó el año, por lo que está en su precio más bajo en lo que va de 2023.

La fluctuación del precio del butano es constante ya que se debe a la influencia de factores externos, lo que hace que el precio suba como consecuencia de decisiones que se toman en otros países y que afectan directamente a nuestros bolsillos.

Máximo histórico

Hace justo un año, el precio de la bombona de butano alcanzó su máximo histórico al marcarse en 19,55€, el cual estuvo fijado desde mayo hasta octubre de 2022. Sin embargo, a partir de la revisión de noviembre de 2022 comenzó a bajar, y desde entonces lo ha hecho ya en más de un 20%, una bajada que se debe a factores como una rebaja en el coste de la materia prima, del transporte o el valor del euro con respecto al dólar.