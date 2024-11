Podemos ha insistido en que tumbará el real decreto que aprueba el impuestazo a la banca si el Gobierno deja fuera el de las energéticas, como así han pactado en las enmiendas a ese real decreto, que está en tramitación en el Congreso. El diputado Javier Sánchez Serna ha dejado claro este sábado que no podrán apoyarla si el Gobierno elimina el impuestazo a las energéticas.

El diputado de Podemos ha querido dejar claro que rechazarán la reforma del impuesto de sociedades -donde el Gobierno quiere colar su reforma fiscal- «si en ella se mete la eliminación del tributo a las energéticas», ha dicho en una entrevista en TVE.

«Siempre hemos mantenido una cosa muy clara: los cuatro votos de Podemos en el Congreso estaban para avanzar y no estaban para retroceder en esta legislatura. Puede que una reforma del impuesto de sociedades sea interesante, pero no se puede engañar a la gente. No se puede hacer a costa de eliminar la tasa que pusimos a las energéticas en la legislatura pasada», ha enfatizado.

Tras recordar que empresas como Naturgy o Iberdrola aumentaron sus beneficios en 2023 cerca del 20%, el diputado ‘morado’ ha subrayado que, «siguiendo el principio de fiscalidad progresiva» que mandata la Constitución, esas ganancias «extraordinarias» debe ser gravadas.

«Entendemos que el PSOE, que es quien gobierna, tenga que negociar con todas las fuerzas, también con el PNV, que sabemos que representa mucho a Iberdrola, pero también tiene que negociar con Podemos y con la izquierda de la Cámara», ha recordado Sánchez Serna.

En este punto, ha denunciado que el Gobierno no ha hablado con ellos de la eliminación de un tributo que, ha destacado, sirvió para recabar unos fondos que ahora pueden servir, por ejemplo «enfrentar catástrofes como la de la DANA».

En este contexto, ha añadido que parece que el PSOE en esta legislatura «está más cómodo con las propuestas que le hacen el PNV o Junts» que con las de Podemos. «Tienen que elegir», ha apostillado, antes de añadir que «a veces no se puede contentar a todo el mundo en política», pero si «llegar a puntos de equilibrio».

«Lo que pasa es que esto no es ningún punto de equilibrio en el que nosotros podamos entrar y, desde luego, si se queda así, aunque nosotros hablaremos y negociaremos, no podrán contar con los cuatro votos de Podemos», ha aseverado.

Respecto a los cambios que el Gobierno quiere introducir en el impuesto a la banca, ha indicado que tienen que estudiarlo, pero que para ellos lo grave es que se renuncie al impuesto a las energéticas.

Preguntado si cree que el PSOE puede tener la tentación de sacar esas enmiendas con el PP si ve que no le dan los números con los socios de investidura, el diputado de Podemos ha dicho que «podría tenerla» y que no sería la primera vez que el «bipartidismo» se encuentra en esta legislatura, aludiendo a la renovación del CGPJ.