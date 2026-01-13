El plato preparado de Mercadona que recomiendan los nutricionistas: «Poca cantidad de calorías»

En los últimos tiempos se ha vuelto cada vez más habitual ver a nutricionistas y divulgadores analizar productos de supermercado en redes sociales como TikTok, para orientar a los consumidores. Entre recomendaciones, comparativas y alertas, algunos productos han logrado destacar de forma especial, y eso es justo lo que ha ocurrido con un caldo de Mercadona que ha empezado a circular con fuerza en redes por un detalle que muchos compradores no esperaban: su composición es mucho más limpia de lo que aparenta y aporta muy pocas calorías por ración.

El análisis lo ha realizado el creador de contenido @healthymiguel, que suele evaluar muchos de los platos y productos de Mercadona. Y en este caso, sus seguidores le habían preguntado si el caldo de carne con sofrito Hacendado era realmente una opción saludable o si contenía aditivos encubiertos. Su respuesta ha sido clara y, para algunos, sorprendente: sí, puede considerarse un buen producto para incluir en la alimentación diaria. El caldo, que cuesta 2 euros por un litro, se ha convertido así en uno de los productos más comentados de la semana. No por ser una novedad o por un cambio de receta, sino por la sencilla razón de que sus ingredientes superan el filtro de los nutricionistas más exigentes.

El plato preparado de Mercadona que recomiendan los nutricionistas

El análisis de @healthymiguel parte de un punto clave: la lista de ingredientes. Según explica, este caldo se divide en dos bloques muy claros: el caldo de carne (81%) y el sofrito (19%). Dentro de ese 81% de caldo, el contenido se resume en elementos básicos y conocidos: agua, pollo, sal, extracto de carne, aromas naturales y especias.

El sofrito, por su parte, incorpora verduras habituales en la cocina mediterránea, como el tomate, cebolla, judía verde, ajo y pimiento verde y utiliza aceite de oliva, un detalle que el nutricionista destaca como positivo, ya que muchos productos similares incluyen aceites refinados de menor calidad.

Su conclusión es directa: «Mirando los ingredientes, es un muy buen producto. No tiene aditivos, no tiene conservantes y tampoco lleva aceites de mala calidad».

Así, y para quienes buscan opciones cómodas sin renunciar a una composición cuidada, este caldo se convierte en una alternativa válida para preparar arroces, guisos, sopas o platos rápidos sin añadir ingredientes indeseados.

Un caldo bajo en calorías y apto para varias dietas

Más allá de la lista de ingredientes, el nutricionista detalla el dato que más reacciones ha generado en TikTok: su bajo aporte energético. Cada 100 ml de este caldo aportan solo 28 kcal, una cifra inferior a la de muchos caldos industriales disponibles en supermercados.

Ese contenido calórico tan reducido lo convierte en un producto útil para quienes quieren controlar la ingesta total del día, ajustar menús o preparar comidas más ligeras. Además, es sin gluten y sin lactosa, lo que amplía su uso en hogares con diferentes necesidades alimentarias. «Nos aportaría muy poca cantidad de calorías, haciendo que sea una opción saludable para incluir en nuestra alimentación», resume @healthymiguel.

No es habitual que un caldo envasado reciba este tipo de valoraciones positivas, pero la ausencia de conservantes añadidos y la elección de aceite de oliva contribuyen a que el análisis sea favorable.

Qué ofrece exactamente este caldo de Mercadona

El producto se comercializa en formato de 1 litro y aparece etiquetado simplemente como Caldo de carne con sofrito Hacendado. Las imágenes que acompañan su envase muestran guisos tradicionales, y la propia descripción del fabricante lo presenta como una base para arroces, potajes y platos de cuchara.

Entre sus características destacan:

1 litro por 2 euros.

28 kcal por 100 ml.

400 mg de sal por 100 ml, una cifra moderada para este tipo de producto.

Sin gluten y sin lactosa.

Apto para cocciones largas como estofados y caldos caseros.

El envase indica que el producto se conserva en frigorífico una vez abierto y debe consumirse en un máximo de tres días. No incorpora potenciadores del sabor ni espesantes artificiales.

Un producto sano que ya es viral en redes

En un momento en el que los consumidores miran cada vez más las etiquetas, encontrar un producto industrial con ingredientes sencillos se vuelve noticia. El análisis de @healthymiguel ha ayudado a dar visibilidad a este caldo, pero la recomendación parte de criterios técnicos: composición clara, ausencia de aditivos y bajo contenido calórico.

Además, el caldo tiene una ventaja añadida para quienes no suelen cocinar con tiempo: permite preparar platos completos sin necesidad de añadir sofritos o bases extra. Esa practicidad, unida a un precio accesible, explica su reciente popularidad.

En conclusión, los productos preparados no siempre cuentan con buena reputación, pero este caldo de Mercadona parece ser una excepción. Ingredientes reconocibles, aceite de oliva, sin aditivos y con muy pocas calorías. Para quienes buscan opciones rápidas que no comprometan la calidad nutricional, se ha convertido en una elección destacada dentro del lineal de caldos.