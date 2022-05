La plantilla de RTVE ha avalado el nombramiento de Josep Vilar, propuesto como Jefe de Contenidos Informativos por el presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, por seis votos de diferencia y con la participación de sólo el 14% de los trabajadores, según los datos facilitados a los empleados por los consejos de informativos.

Según estos datos, el referéndum consultivo sobre el nombramiento de Vilar ha concluido este lunes con una participación de 509 profesionales, el 14,92% de la plantilla convocada. A favor han votado 198 trabajadores, el 38,9% del total, en contra 192, un 37,7%, sólo seis votos menos, y en blanco lo han hecho 119 empleados, el 23,3% del total.

Ahora, los tres consejos de informativos de la cadena emitirán una valoración de los resultados y unas conclusiones sobre la idoneidad de Vilar para el mencionado puesto.

Aunque no se trata de un referéndum vinculante y el resultado no va a evitar el nombramiento de Vilar, lo cierto es que las votaciones empañan el cargo. De hecho, el 65% de la plantilla de informativos de la cadena se opuso al nombramiento de Enric Hernández como responsable de informativos en la etapa anterior y no evitaron que accediera al cargo.

El consejo de RTVE nombró el pasado 29 de abril a Vilar como nuevo Jefe de Contenidos Informativos, sustituyendo a Esteve Crespo, un hombre muy ligado a Vilar.

Ese mismo día también se nombró a José Pablo López nuevo responsable de Contenidos. López procede de Radio Televisión Madrid y fue cesado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, en cuanto pudo zafarse de Ciudadanos tras las elecciones del 4 de mayo de 2021.

Vilar ya fue director de Contenidos Informativos en 2020, cargo que dejó a los seis meses para ser responsable de Estrategia y Planificación de la cadena pública. Vilar entró en la televisión pública en 1985 como redactor de Informativos.