Pierde parte de un dedo mientras trabaja y acaba cobrando 237.822 euros de indemnización: la ley lo justificó así

Perder parte de un dedo en un accidente laboral puede tener consecuencias que van mucho más allá de la lesión sufrida en ese momento. Pasar por una operación, meses de baja, secuelas permanentes o la imposibilidad de regresar al mismo oficio pueden dar lugar a diferentes compensaciones y eso es precisamente lo que ocurrió con un carpintero que sufrió la amputación de la falange distal del tercer dedo de una mano mientras trabajaba y que acabó con una indemnización de más de 235.000 euros.

El caso lo ha dado a conocer el abogado laboralista Víctor Arpa a través de sus redes sociales. Según explica, su cliente inicialmente tenía reparos a la hora de reclamar por lo sucedido. Finalmente lo hizo y, después de contabilizar los distintos conceptos vinculados al accidente y a sus consecuencias, el letrado cifra en 237.822 euros el resultado económico total obtenido. No se trata, sin embargo, de una única indemnización concedida de una vez y por un solo motivo sino que tiene que ver con distintas partidas que van desde la intervención quirúrgica y los días de hospitalización hasta las secuelas, la incapacidad permanente para continuar trabajando como carpintero o la indemnización prevista en el convenio colectivo. A ello se añade un incremento mensual sobre la pensión.

Pierde parte de un dedo mientras trabaja y recibe 237.822 euros de indemnización

El propio abogado ha explicado cómo se fue construyendo la reclamación. El punto de partida fue la lesión sufrida por el carpintero, que terminó con la amputación de la parte superior del tercer dedo, concretamente la falange distal. Las primeras cantidades están relacionadas con la asistencia y el periodo de recuperación posterior al accidente. Según el desglose ofrecido por Arpa, se consiguieron 1.450 euros por la operación a la que tuvo que someterse el trabajador y otros 238 euros correspondientes a los dos días que permaneció ingresado en el hospital.

La recuperación se prolongó bastante más. El carpintero estuvo 144 días de baja médica y, por este concepto, el abogado sitúa la compensación en 8.912 euros. Pero el alta no significaba que las consecuencias del accidente hubieran desaparecido. La pérdida de una parte del dedo había dejado daños permanentes que también entraron en el cálculo. Por las secuelas derivadas de la lesión, Arpa señala una cantidad de 58.813 euros. A esta cifra se añadieron otros 10.139 euros por el perjuicio estético provocado por la amputación, es decir, por la alteración física visible que permanecerá después de la recuperación.

No pudo continuar trabajando como carpintero

Una de las consecuencias más importantes del accidente afectó directamente a su vida profesional. Según relata el abogado, al trabajador se le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión habitual, lo que significa que no puede continuar desarrollando su actividad como carpintero. Este punto representa otra de las partidas importantes del caso. Arpa cifra en 59.512 euros la cantidad vinculada a la incapacidad permanente total. A ello suma 9.517 euros en concepto de lucro cesante, relacionado con la pérdida económica que supone para el afectado no poder continuar percibiendo los mismos ingresos que obtenía desarrollando su profesión.

El alcance de un accidente laboral, por tanto, no se calcula atendiendo únicamente a la lesión física inmediata. En este caso se tuvieron en cuenta también el tiempo necesario para recuperarse, las secuelas que permanecerán, el perjuicio estético y las consecuencias profesionales que tendrá la amputación a largo plazo. El abogado cifra en 148.582 euros el conjunto conseguido por daños y perjuicios. El dato permite entender por qué una lesión que a primera vista podría asociarse únicamente a la pérdida parcial de un dedo terminó dando lugar a cantidades considerablemente superiores.

Las otras cantidades que llevaron a esa indemnización

La reclamación no terminó con los daños y perjuicios. Arpa explica que se consiguieron otras compensaciones relacionadas con la situación en la que quedó el trabajador después del accidente. Una de ellas procede del reconocimiento de la incapacidad. Según el letrado, se obtuvo un incremento del 30% sobre la pensión que el carpintero venía percibiendo, equivalente a 502 euros mensuales. A diferencia de otras cantidades del desglose, no se trata de un pago único, sino de una mejora que el abogado presenta como recurrente.

También entró en juego el convenio colectivo aplicable al trabajador. Al haber obtenido el reconocimiento de una incapacidad permanente, Arpa asegura que se consiguió una indemnización adicional de 29.000 euros prevista para estos supuestos. Con todos estos elementos, el abogado sitúa en 237.822 euros el resultado económico total logrado para su cliente. Más que una sola indemnización asociada automáticamente a la amputación de una falange, el caso reúne varias consecuencias indemnizables y prestaciones derivadas de un mismo accidente.

El propio Arpa ha utilizado el caso para advertir de la importancia de estudiar qué puede reclamarse después de un accidente laboral. Según cuenta, el carpintero inicialmente no estaba convencido de iniciar el proceso. La diferencia está en que finalmente se analizaron por separado las consecuencias médicas, económicas y profesionales de la lesión. Una amputación parcial que podía haberse quedado únicamente en el accidente terminó así, según las cifras facilitadas por su abogado, con un resultado económico global de 237.822 euros.