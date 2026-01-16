Philip Morris International ha sido reconocida como Top Employer por décimo año consecutivo por el Top Employers Institute. Esta certificación es una prueba más del firme compromiso de la empresa con sus empleados, su cultura y su progreso; consolidando a la compañía como un empleador de referencia centrado en satisfacer las necesidades cambiantes de una plantilla global y multigeneracional.

«Es un honor para PMI ser reconocida como Top Employer durante diez años consecutivos. Un logro que subraya la calidad y coherencia de nuestras prácticas de personal a escala mundial», afirma Fred Patitucci, director corporativo de personas y cultura de Philip Morris International.

«Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos se sientan capacitados para crecer, contribuir y prosperar. Este hito refleja la pasión y dedicación de nuestros equipos en todo el mundo. De cara al futuro, seguiremos marcando la pauta del empleo moderno, invirtiendo en crecimiento, inclusión y bienestar para atraer y desarrollar un talento excepcional», asegura.

En palabras de Adrian Seligman, director general de Top Employers Institute, «obtener la certificación como Top Employer para 2026 refleja la dedicación de Philip Morris International para construir un entorno laboral excepcional que favorezca un rendimiento empresarial sostenido».

«La sólida alineación entre su estrategia de personas y los objetivos organizativos, junto con su compromiso con la mejora continua, demuestra el impacto de sus prácticas transformadoras. Estamos orgullosos de reconocer a Philip Morris International por su significativa contribución a un mundo laboral mejor», ha declarado.

La certificación de Philip Morris

La certificación Top Employer es el resultado de una evaluación independiente realizada por el Top Employers Institute, que ha reconocido a Philip Morris International como una de las 17 organizaciones internacionales con certificación Global Top Employer. Este reconocimiento marca el décimo año consecutivo en que la empresa obtiene esta certificación a nivel global. Además, las afiliadas de la compañía han sido reconocidas como empleadores de referencia en 32 países de Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico.

Este logro refleja el compromiso de Philip Morris International con el desarrollo de una cultura inclusiva y orientada al crecimiento, tal y como se define en PMI DNA, un marco cultural interno basado en valores y comportamientos compartidos que garantiza que prácticamente todos los empleados de Philip Morris International en todo el mundo se sientan seguros, escuchados y comprometidos, con un propósito claro y un fuerte sentimiento de pertenencia.

El programa del Top Employers Institute certifica a las organizaciones basándose en la participación y los resultados de su encuesta sobre Mejores prácticas de Recursos Humanos. Esta encuesta cubre seis áreas clave de recursos humanos divididas en 20 temas, entre los que destacan: Estrategia de Personas, Entorno de Trabajo, Aprendizaje, Diversidad e Inclusión, Propósito y Valores, Bienestar, entre otros.