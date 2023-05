Las personas que van a tener que devolver esta ayuda: consulta si estás entre los afectados

Las ayudas públicas que el Gobierno y otras instituciones ofrecen y otorgan a los ciudadanos suelen estar dirigidas a personas en situación vulnerable, y por suerte son muchos los cheques, beneficios y otro tipo de ayudas que salen cada año, en este 2023 especialmente para paliar los efectos de la inflación y la crisis económica. Te contamos qué personas van a tener que devolver la ayuda que más expectación ha generado en España en los últimos meses incluso cuando en el momento de pedirla se cumplían todos los requisitos para recibirla.

Estas personas tendrán que devolver el cheque de 200 euros

El cheque de 200 euros es una de las medidas anticrisis que el Gobierno español puso a disposición de los ciudadanos en este 2023, destinada a que las personas más vulnerables pudieran recibir un extra de dinero con el que darle un pequeño impulso a su economía… pero hay una malísima noticia para algunas de las personas que la recibieron, y es que van a tener que devolverla.

El plazo para solicitar este cheque-ayuda finalizó el 31 de marzo, y Hacienda tiene aún hasta el 30 de junio para ingresarlo en las cuentas de las personas que recibieron la confirmación de que estaba aprobada. Aunque los requisitos eran muy claros, ha habido algunos errores en el proceso que han permitido a algunas personas cobrar la ayuda sin realmente tener derecho a ella, y son esas personas las que van a tener la obligación de devolverla.

Si recibiste el cheque sin cumplir todos los requisitos, tendrás que devolver la ayuda, aunque realmente sólo se aplica si estás obligado a presentar la declaración de la renta, ya que en ese caso habrías superado los umbrales de ingresos mínimos establecidos por Hacienda y no habrías cumplido con los requisitos establecidos para poder optar a la ayuda. Si en 2022 tuviste dos pagadores, el mínimo es de 14.000 euros, mientras que si tuviste un sólo pagador, el mínimo asciende a 22.000 euros.

¿Y si todavía no has recibido la ayuda?

Si en tu caso no has recibido aún el cheque de 200 euros, es recomendable entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y comprobar el estado de la gestión. Allí podrás ver si su estado es Alta (solicitud correctamente realizada que está pendiente de ser aceptada por Hacienda), OA (se tiene que revisar la solicitud) o Baja (el formulario de solicitud no se rellenó de forma adecuada). Si aparece «Acuerdo de devolución», únicamente deberás esperar a que te llegue el ingreso.