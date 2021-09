Para intentar frenar la escalada del precio de la luz, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha introducido un nuevo cargo en los parques eólicos y otras plantas de energía no contaminantes para «compensar» los mayores ingresos que dicen estar obteniendo como resultado de los mayores precios de la electricidad en el mercado mayorista. Unas medidas que según la patronal eólica europea, WindEurope, socavan el Pacto Verde de la Unión Europea y pueden desembocar en el cierre de muchos parques.

Desde el Gobierno socialista argumentan que los altos precios del gas han elevado los precios de la electricidad, que los parques eólicos no tienen que comprar gas, por lo que están obteniendo “beneficios extraordinarios”. Este argumento asume que los parques eólicos venden electricidad a los llamados precios «spot» de hoy en el mercado mayorista de electricidad. Pero, en la práctica, no lo hacen.

Mucho de lo que venden se vende a precios acordados previamente en contratos de duración determinada. Los parques eólicos, y los servicios públicos de energía en general, se protegen contra los precios altos y bajos y renuncian al alza si los precios al contado son altos, señalan desde la patronal europea.

La nueva medida impone tarifas que oscilan entre los 40 y los 80 euros/MWh. Un parque eólico con ingresos fijos a largo plazo de 35 euros/MWh ahora perderá dinero por cada MWh que produzca. Desde WindEurope alertan de que el resultado de esta medida no va a traducirse en una reducción de beneficios, sino en que muchos parques se vean obligados a cerrar por el momento.

Por otro lado, aquellos que estén pensando en invertir en nuevos parques eólicos en España se enfrentarán ahora a menores ingresos y, peor aún, a una mayor incertidumbre sobre los ingresos futuros dada la voluntad del Gobierno de intervenir en el mercado. De esta forma, la medida socava las perspectivas de nuevas inversiones en energía eólica y otras renovables en España.

Según la patronal eólica, estas dos medidas socavan directamente el Pacto Verde de la UE. Esto último requiere la construcción de 30 GW de nuevos parques eólicos cada año hasta 2030. La UE está construyendo actualmente 15 GW al año. No puede permitirse el lujo de socavar nuevas inversiones o la justificación empresarial para la explotación de parques eólicos existentes.

Además, la energía eólica y otras energías renovables se ven afectadas, pero las plantas fósiles no, lo que incentiva la generación fósil, contrariamente a los objetivos del Pacto Verde y al principio de «quien contamina paga» que sustenta el RCDE UE y el resto de la política energética y climática de la UE. Por us parte, el Gobierno de Sánchez afirma que la medida no es incompatible con la legislación de la UE y que no afectará los precios de la electricidad en el mercado. Algo que cuestionan desde la patronal ya que una reducción tan grande de ingresos afectará inevitablemente el comportamiento del mercado.

Los cargos también darán lugar a que los productores de energía liciten en el mercado a precios no relacionados con los costos, lo que va en contra del Reglamento y la Directiva de electricidad de la Unión Europea. En términos más generales, la intervención estatal de esta naturaleza va en contra del principio de previsibilidad y el marco legal informal que es fundamental para los mercados energéticos de la UE.