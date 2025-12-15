Parece de restaurante Michelin pero son de Mercadona: la novedad que va a arrasar en tus aperitivos esta Navidad

Muchas veces parece que nos complicamos demasiado la vida pensando en todo lo que vamos a poner en la mesa de Nochebuena o la de Navidad, y lo cierto es que los supermercados hoy en día, nos facilitan mucho la vida, gracias a productos que apenas hace falta sacar del paquete en el que vienen y servir. En Mercadona por ejemplo tenemos sus famosos platos Listos para Comer que apenas se calientan y se sirven, pero no sólo eso. También en Mercadona tienes ahora una novedad que resulta ser la perfecta para tus aperitivos esta Navidad.

En plena cuenta atrás para la fechas más importantes del año, cuando empiezan las comidas en casa, las cenas improvisadas y las mesas llenas de picoteo, el nuevo pan tostado de maíz y pipas de Hacendado puede ser, el que realmente te salve los aperitivos. Esta novedad de Mercadona se está convirtiendo en un pequeño comodín si no tenemos tiempo, pero queremos que nuestros embutidos o nuestros patés, vayan acompañados de un pan que sea de calidad y con muy buen aspecto. De hecho, tiene pinta de pan artesanal de restaurante moderno, cruje como debe crujir y combina con casi cualquier cosa que tengas en la nevera. Y lo mejor es que no hablamos de un producto gourmet inaccesible. El paquete cuesta 1,15 euros, trae 110 gramos y está pensado justo para eso: quedar bien sin complicarte la vida.

Mercadona tiene la novedad que va a arrasar en tus aperitivos esta Navidad

A primera vista, este pan tostado con pipas de Mercadona recuerda más a los que sirven en restaurantes cuidados, esos que acompañan un hummus casero o un queso cremoso bien presentado. Son piezas pequeñas, doradas, con una textura muy ligera y un aspecto claramente artesanal.

El toque diferente lo pone la mezcla de maíz y pipas, que aporta un sabor suave pero con personalidad. De este modo, no se trata de un pan plano ni aburrido. Tiene ese punto tostado que engancha y un crujido limpio, sin ser duro ni romperse en mil pedazos al primer bocado. Por eso funciona tan bien como base para aperitivos. Desde lo más sencillo hasta combinaciones algo más elaboradas.

Ideal para montar aperitivos sin esfuerzo

Una de las grandes ventajas de este pan tostado es que no necesita nada especial para lucirse. Con un poco de queso crema, paté, guacamole o una anchoa bien colocada ya queda de diez. También funciona muy bien con hummus, cremas vegetales o incluso con algo dulce, como miel o mermelada.

Es el típico producto que te salva cuando tienes invitados y no te apetece ponerte a cocinar. Abres el paquete, colocas los panes en un plato bonito y parece que has pensado el aperitivo con antelación. Y en Navidad, cuando las mesas se llenan rápido y todo suma, este tipo de detalles marcan la diferencia.

Qué lleva exactamente este pan tostado de Mercadona

El pan tostado de maíz y pipas Hacendado está elaborado con harina de trigo y harina de maíz, semillas de girasol, aceite refinado de girasol, sal y levadura. Es un producto sencillo, sin ingredientes raros, pensado para consumir tal cual.

Como ocurre con muchos productos de este tipo, puede contener trazas de soja, sésamo y mostaza, algo habitual en procesos industriales compartidos. A nivel nutricional, es un pan tostado, pensado para el consumo ocasional y para acompañar, no para sustituir al pan diario. Su valor está en el sabor, la textura y la versatilidad.

Por qué va a triunfar estas fiestas

La clave de su éxito está en varios factores muy claros. Primero, el precio. Por 1,15 euros es difícil encontrar algo que quede tan bien en la mesa. Segundo, la estética y el sabor, que recuerdan a productos mucho más caros. Y tercero, la facilidad de uso.

No necesita preparación, no se estropea rápido y encaja con casi cualquier aperitivo típico de Navidad. Quesos, embutidos, patés, cremas, pescados ahumados, todo funciona sobre este pan tostado. Además, al ser ligero y crujiente, no resulta pesado, algo que se agradece cuando hay muchos platos y mucha comida.

Un básico que arrasa y que seguramente se agotará

No sería la primera vez que un producto sencillo de Mercadona se convierte en protagonista de las fiestas y acaba desapareciendo de las estanterías en los días clave. Este pan tostado tiene todas las papeletas para seguir ese camino. Por eso, si estás pensando ya en los aperitivos de Navidad o simplemente quieres tener un buen recurso en casa para cualquier visita inesperada, merece la pena probarlo antes.

A veces, no hace falta gastar mucho ni buscar productos sofisticados. Basta con dar con ese detalle que eleva la mesa. Y este pan tostado de maíz y pipas apunta directamente a eso.