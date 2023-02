El papel para la freidora de aire que te permite cocinar sin ensuciar

La freidora de aire es el electrodoméstico que más éxito tiene actualmente, y es que desde hace un par de años se ha desatado una completa fiebre por tener uno, lo cual viene genial ya que cocina de forma saludable, lo cual resulta muy beneficioso para la salud. Te mostramos el papel para la freidora de aire de Amazon que está arrasando en ventas y que te permitirá utilizar tu mágico electrodoméstico sin manchar absolutamente nada… ¡corre que vuela!

Quien tiene una freidora de aire y le sabe sacar partido la utiliza prácticamente a diario, pero lo peor que tiene es lo mucho que tienes que limpiar después, ya que los diferentes alimentos pueden soltar líquidos o suciedades varias que en algunos casos puede resultar difícil quitar. Al poner el papel sobre el recipiente que utilices en cada momento, lo que se manchará sea el papel, que lo tiras tras cada uso, por lo que no se genera suciedad, al menos no tanta como para tener que hacer una profunda limpieza en la freidora cada vez que la utilices.

El papel para la freidora de aire de Amazon que triunfa en ventas

Aunque al cocinar en la freidora de aire no se utiliza aceite, lo cual genera suciedad, sí que se pueden generar grasas por los alimentos que se cocinan, o suciedad como restos de pan rallado cuando son alimentos empanados, entre otros, por lo que el papel viene de perlas para impedir que esa suciedad llegue al recipiente que utilices en cada caso y así no tener que limpiarlo tanto como si no utilizas papel para protegerlo.

Este fantástico papel para la freidora de aire está a la venta en Amazon y lo puedes comprar en un paquete de 100 unidades por un precio de 17,98 euros. Teniendo en cuenta que el papel es de un único uso, podrás cocinar 100 veces con todos los papeles que vienen en el paquete, más de 3 meses de cocinados por menos de 20 euros, un chollazo que no se puede dejar pasar.

Diseñado específicamente para freidoras de aire, el papel protegerá la cesta de cualquier suciedad o residuo, y su uso es totalmente seguro, elaborado con pulpa natural y libre de fluorescencia, con características tan interesantes como que es impermeable, resistente a la grasa y sin BPA entre sus componentes. Por si todo lo anterior fuera poco, es un papel biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

En cuanto a sus medidas, tiene unos 4,5 cm de altura y un diámetro de 20 cm, por lo que se adaptará a prácticamente todas las cestas de las freidoras de aire. Resiste temperaturas de hasta 220 grados, y lo puedes utilizar también en horno, microondas, sartén, vaporera, etc, por lo que le sacarás mucho partido.