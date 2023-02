La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos estrella en muchas cocina. Un electrodoméstico que nos permite ahorrar aceite a la hora de cocinar, además de ser capaz de elaborar todo tipo de platos tanto dulces como salados de modo que las compras de mucha gente se basan ahora en ir a por productos que se puedan cocinar precisamente en una «air fryer».Y es el caso del producto de Mercadona que está arrasando para las freidoras de aire y que hará que no quieras comer otra cosa.

El producto de Mercadona perfecto para la freidora de aire

De entre los muchos productos que podemos encontrar actualmente en Mercadona, son los ultracongelados los que más se venden si bien muchos de ellos se prestan a que podamos hacerlos en la ya famosa freidora de aire.

De hecho, esta misma semana os hemos hablado de unas patatas fritas con piel que Mercadona ha lanzado, de la marca Lambweston que ya están arrasando por se pueden hacer precisamente en la «air fryer» pero lo cierto es que no son las únicas. De hecho, tenemos también las patatas Gajo Rústica de Hacendado que si bien mucha gente las hace al aire o en la freidora convencional, son también aptas para una freidora de aire y de hecho, quedan mucho mejor.

Unas patatas cortadas en forma de gajo que son perfectas para una cena rápida o para acompañar cualquier plato de carne o pescado que hagamos entre semana. También son perfectas para que las prepares como aperitivo para tus amigos. Acompáñalas de un poco de salsa brava y tendrás un «snack» al que nadie se va a resistir.

Para hacer estas patatas gajo de Mercadona en tu freidora de aire, sólo tienes que poner la freidora a una temperatura de al menos 205 ºC. Antes de colocar las patatas en el recipiente para freír, debes rociarlas ligeramente con un spray de aceite, aunque esta patata en sí ya lleva aceite de girasol para obtener un sabor más sabroso, de modo que si no deseas añadirle el aceite no hace falta.

Las metes en la freidora de aire, cuando esta se haya precalentado al menos 5 minutos, y las cocinas al menos unos 18 minutos. Pasados los cinco primeros minutos, abres y las remueves un poco y así dos veces más cada cinco minutos, hasta que estén hechas del todo.

El resultado serán unas patatas gajo con un sabor exquisito al que nadie se va a poder resistir, así que si tú también deseas probar estas patatas gajo de Mercadona ya las puedes comprar en todos sus supermercados a un precio de 1,70 euros para una bolsa de 750 gramos.