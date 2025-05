Palo confirmado de Hacienda: se acabó hacer Bizums de esta cantidad o tendrás problemas

En los últimos meses, la Agencia Tributaria ha dado un paso firme hacia el control exhaustivo de los movimientos financieros digitales en España. El foco ahora está especialmente puesto sobre plataformas como Bizum, que han ganado enorme popularidad entre los usuarios por su rapidez y facilidad de uso. Aunque para muchos sigue siendo una herramienta informal para pagar cenas, compartir gastos o hacer pequeños envíos de dinero entre familiares y amigos, lo cierto es que cada vez más personas la utilizan también con fines comerciales. Y es precisamente ahí donde Hacienda ha puesto el ojo.

Con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal y reducir la economía sumergida, se han aprobado nuevas medidas que obligan a las entidades bancarias a remitir informes mensuales con todas las operaciones económicas que se realicen a través de este tipo de plataformas, independientemente el importe individual de cada transacción. Es decir, ya no hay umbrales mínimos como antes: ahora todo movimiento de carácter comercial puede ser objeto de revisión. Por ello, si utilizas Bizum de manera frecuente, especialmente si recibes ingresos o haces pagos relacionados con ventas, alquileres o servicios profesionales, es fundamental que estés informado.

Hacienda endurece el control de Bizum

Hasta hace poco, los bancos sólo estaban obligados a informar a la Agencia Tributaria si detectaban ingresos por Bizum superiores a los 3.000 euros anuales que se vincularan a actividades económicas. Sin embargo, desde ahora, cualquier operación con fines comerciales, sin importar su cuantía, será comunicada a Hacienda por las entidades financieras.

Esta nueva obligación implica que, si vendes productos de manera habitual, cobras alquileres o prestas servicios usando Bizum como medio de pago, todos esos movimientos quedarán registrados y serán susceptibles de inspección. La intención de Hacienda no es controlar cada comida compartida o regalo entre familiares, sino detectar y regular aquellas actividades económicas que no se están declarando correctamente.

En este sentido, el uso de plataformas como Wallapop o Vinted entra dentro de este marco de supervisión. Si realizas ventas repetidas en estas apps, aunque se trate de productos de segunda mano, y los pagos los recibes a través de Bizum, debes tener cuidado: Hacienda puede interpretar estas operaciones como actividad económica y exigirte que declares esos ingresos.

Pagos entre particulares

La buena noticia es que Hacienda no está persiguiendo las transferencias cotidianas entre amigos o familiares, siempre y cuando se mantengan dentro de ciertos límites y no respondan a una finalidad lucrativa. Por ejemplo, enviar dinero a un amigo por un regalo de cumpleaños, pagar la parte de una cena o devolver un préstamo puntual no requiere ser declarado.

El límite general establecido sigue siendo de 10.000 euros anuales. Mientras no se superen y no se trate de ingresos recurrentes con fines económicos, puedes seguir utilizando Bizum para tus gestiones personales sin preocuparte. Sin embargo, si en el acumulado del año superas esta cifra en movimientos, aunque sean entre particulares, Hacienda podría requerirte documentación que justifique dichos movimientos.

Por eso, es recomendable guardar justificantes, pantallazos o cualquier prueba que acredite el motivo del pago. Esto puede ser especialmente importante si, por ejemplo, ayudas económicamente de forma habitual a un familiar, haces aportaciones a una causa solidaria o compartes gastos con tu pareja.

Transferencias, préstamos y otras operaciones

El refuerzo en el control no se limita sólo a Bizum. Las transferencias bancarias tradicionales también entran dentro del nuevo sistema de vigilancia, especialmente si superan ciertas cantidades que Hacienda considera indicativas de una posible operación financiera irregular.

Por ejemplo, si realizas un préstamo superior a 6.000 euros o haces una transferencia de más de 10.000 euros, es muy probable que ese movimiento sea revisado por la Agencia Tributaria. Aunque no necesariamente implica una sanción, es fundamental contar con documentación que justifique el motivo y origen del dinero. En caso contrario, podrías enfrentarte a inspecciones, recargos o incluso sanciones si se considera que has cometido una infracción fiscal.

Autónomos y pequeños negocios

Los autónomos son uno de los colectivos más afectados por estos cambios. Toda entrada de dinero relacionada con su actividad profesional, independientemente del medio por el que se reciba (efectivo, transferencia, tarjeta o Bizum), debe ser declarada en su contabilidad y en sus declaraciones fiscales.

Si un autónomo utiliza Bizum como herramienta habitual de cobro a sus clientes, tiene la obligación de reflejar esos ingresos en su libro de ventas y facturación, y tributar por ellos en el IRPF o IVA correspondiente, según aplique. La recomendación más frecuente de los asesores fiscales es que separe las transacciones personales de las profesionales, incluso utilizando diferentes cuentas bancarias o números de teléfono para cada tipo de operación.

Además, deben emitir factura por cada servicio prestado, aunque el pago se realice mediante Bizum, ya que no declarar estos ingresos puede conllevar sanciones importantes, que varían según la gravedad de la omisión.

En resumen, utilizar Bizum con responsabilidad es clave. Declarar correctamente los ingresos y separar lo personal de lo profesional evitará sanciones y garantizará el cumplimiento fiscal, promoviendo así una economía justa y transparente para todos.