El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha contestado a una pregunta que ha formulado Su Majestad el Rey, durante la inauguración de la 4º edición de enlightED, sobre como detectar el talento joven de la mano de la innovación y la conectividad. «Es la primera vez que España está a la vanguardia de la revolución tecnológica, lo que permitirá que el talento tenga la mejor innovación para poner avanzar», ha respondido el CEO de la compañía líder en telecomunicaciones.

En el turno de preguntas de la charla del presidente de Telefónica con el deportista Rafael Nadal, Su Majestad el Rey se ha sumado a varios jóvenes y ha formulado una pregunta a Álvarez-Pallete: «¿Cómo detectar talento joven?». Además, Felipe VI ha dado la enhorabuena a los ponentes y, más concretamente, a Telefónica por la apuesta de la compañía por la innovación en el talento joven.

«Una pregunta de Su Majestad el Rey impone mucho más», ha apunta José María Álvarez-Pallete, que ha asegurado que desde Telefónica avanzan para que el talento tenga la mejor innovación y para poder avanzar en una oportunidad bajo una serie de valores.

«La tecnología lo ha cambiado todo»

Por su parte, el deportista Rafael Nadal ha contestado que «la tecnología lo ha cambiado todo, yo no me forme con tecnología y ahora uso la tecnología de forma diaria». «La uso para mis estadísticas, analizar mejor a mis rivales, cosa que cuando tenia 16 años no existía», añade.

«Las reglas del juego han cambiado. Los jóvenes se estan formando con la tecnología y lo intentamos hacer sin perder el contacto humano, porque cuando se pierda eso daremos un paso atrás», explica Nadal.

EnlightED, más global que nunca

Las novedades del programa han sido presentadas hoy en rueda de prensa por los responsables de las tres instituciones organizadoras. Durante su intervención, Carmen Morenés, directora general de Fundación Telefónica, ha expresado la importancia y la urgencia de reducir la brecha digital a través del desarrollo de competencias digitales en todas las etapas educativas: «Entre los docentes, para acelerar la enseñanza y el aprendizaje, en los más jóvenes para mejorar en empleabilidad, y sobre todo para asegurarnos de que la tecnología se convierta en una fuerza de cambio positiva que nos permita lograr relaciones sociales significativas».

Por su parte, María Benjumea, fundadora de South Summit, ha aprovechado la presentación para hacer una llamada de atención: «Debemos pensar entre todos cómo aprovechar la innovación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vivimos en un momento esencial para introducir la tecnología y las soluciones que proporcionan las startups a problemáticas que hoy reclaman medidas urgentes».

Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente de IE University, apuntó, «en la cuarta edición ininterrumpida de Enlighted, una de los temas de análisis es la brecha de competencias, evidenciada por el desajuste entre la oferta de empleo no cubierta y el incremento del desempleo. Tres factores que contribuyen a esta brecha son la digitalización de la economía, la automatización de muchas tareas y el aumento del teletrabajo y actividad en remoto. Varios de los paneles durante la conferencia ofrecerán las mejores prácticas internacionales y soluciones creativas para superar este reto».