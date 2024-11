Después de maniobrar para retrasar la entrada de Renfe en Francia -y de Trenitalia, el operador público italiano- mientras Ouigo disfruta en España de todas las facilidades para competir, ahora el Gobierno francés prepara otro rejón para la compañía española -y la italiana-. El viceministro de Transportes francés, François Durovray, ha dicho en la Asamblea Nacional que Renfe y Trenitalia no pueden operar sólo las líneas mas rentables sin contribuir al desarrollo regional de la alta velocidad, es decir, operar obligatoriamente en líneas no rentables.

En Francia están debatiendo en estos momentos la evolución de la red de alta velocidad a nivel regional. El operador ferroviario público, la SNCF, que gestiona todavía las infraestructuras también ya que no se ha dividido todavía como en España en Renfe y Adif, admite que menos de la mitad de las líneas de alta velocidad que opera son rentables.

Sin embargo, está lo que ellos llaman el «efecto de igualación», es decir, que las líneas rentables sirven para enjuagar las pérdidas de las no rentables. Esto mismo es lo que ha ocurrido en España: los beneficios de la línea Madrid-Barcelona de AVE servían a Renfe para compensar las pérdidas de líneas regionales que eran un saco roto. Exactamente igual.

La diferencia es que en España, el Gobierno ha decidido abrir a la competencia todas las líneas de AVE, empezando incluso por la más rentable, la Madrid-Barcelona, haciendo un roto a Renfe. Mientras en Francia todavía ni Renfe ni Trenitalia tienen permiso para operar la joya de la corona francesa, la línea París-Lyon, en España Ouigo -filial low cost de la SNCF- lleva más de cuatro años operando entre Madrid y Barcelona.

Ouigo inició sus actividades en España en mayo de 2021, y en octubre de 2022 amplió su oferta a la línea Madrid-Valencia, también rentable. Luego a Alicante y así en todas las líneas que ha considerado. En Francia quieren obligar a Renfe y a Trenitalia a que tengan que operar líneas regionales deficitarias.

«En un marco de mercado abierto, las reglas del juego también pueden evolucionar. Me gustaría que los nuevos participantes intervinieran en estas cuestiones de planificación regional. No veo por qué sólo operarían los servicios más rentables y no contribuirían al desarrollo regional», ha dicho el viceministro de Transportes en la Asamblea Nacional.

Se da la circunstancia de que en Francia todavía no se ha dividido en dos la empresa pública ferroviaria y la SCNF es también el gestor de las infraestructuras. Es al mismo tiempo Renfe y Adif en España. Esto le obliga a hacer ingentes cantidades de inversiones para desarrollar y mejorar la red regional. Pero si pierde los ingresos de la alta velocidad de las líneas rentables por la entrada de la competencia, esas inversiones están en peligro.

De momento, Renfe sólo llega a Lyon y a Marsella. Ha pedido los permisos necesarios hace ya años para llegar a París, donde tenía intención de empezar a operar el verano pasado para aprovechar las olimpiadas. Los permisos no han llegado y ahora se habla ya de 2025. Lo mismo ocurre con Trenitalia, que tampoco tiene permiso para ir hasta París. Esperan hacerlo también en 2025.

Renfe quiere estar en Francia. Renfe necesita estar en Francia. Tras la apertura de la competencia en España, Renfe ha iniciado su expansión internacional. Primero en Francia, donde opera dos líneas, está a la espera de los permisos para llegar a París y ha solicitado entrar en Nantes, después a Italia -también ha dado los primeros pasos- y seguir con su AVE en Arabia Saudí. Es la solución para cubrir la pérdida de ingresos en España, mientras batalla contra Ouigo en Bruselas por vender billetes de tren a pérdidas.