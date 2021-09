OKDIARIO ha sido galardonado por su labor informativa y su apoyo a los emprededores con el premio “Best Media” de Startup Olé 2021, foro de emprendimiento e innovación que se ha desarrollado esta semana en Salamanca y que, tras ser inaugurado por la comisaria de Investigación, Innovación, Educación, Cultura y Juventud, Mariya Gabriel, ha contado con la participación de empresas internacionales, más de 180 startups y 400 ponentes de 36 nacionalidades que han intervendido en más de 60 mesas redondas y seminarios.

En la recogida del galardón, el jefe de Economía de OKDIARIO, Andrés Dulanto, destacó la importancia de que los grandes medios apoyen y difundan las iniciativas y los logros de los distintos protagonistas del «mundo startup», e invitó a que empresas y emprendedores se pongan en contacto con este medio digital líder para que pueda, además de realizar su habitual labor periodística, «ser su altavoz» y ayudar a que el talento y los proyectos empresariales fructifiquen y colaboren en la recuperación económica del país.

En el acto de clausura de uno de los eventos más importantes que realiza en España el ecosistema emprendedor, también se ha reconocido la labor de otras empresas y organizaciones como Capital Energy (Best Corporate), la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión ASCRI (Best Venture Capital and Private Equity), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI (Best Public Administration), Red Eléctrica (Best Essential Infrastructure Management Corporate), Oracle 4 Startups (Best Hub), Diputación de Salamanca (Best Rural Public Administration), Guardia Civil (Best Rural Innovation Institution), Cruz Roja (Best Social 4 Good Institution) e Impulsa Visión – RTVE (Reverse Pitch).

Además, Iberdrola, patrocinadora de la vertical energética del foro, ha anunciado que la tecnológica andaluza Solum la sido la ganadora del reto ‘micromovilidad’.

Solum presentó su programa internacional de startups Perseo, con el que busca soluciones de aparcamiento y carga seguros para Vehículos de Movilidad Personal (VMP) eléctricos, como bicicletas o patinetes que favorezcan la electrificación del transporte en desplazamientos urbanos.

Como ganadora, establecerá con Iberdrola un acuerdo de colaboración para empezar a definir y desarrollar una «prueba de concepto»,con la posibilidad de ampliar la escala de la solución adaptándola mediante acuerdos comerciales.

Durante Startup Olé, la comisaria Mariya Gabriel ha aplaudido cómo esta plataforma aglutina en España a empresas privadas, instituciones públicas, emprendedores y gobiernos nacionales, regionales y municipales en un evento que, en su opinión, demuestra que el emprendimiento y la innovación son pilares necesarios de la futura economía europea.

La importancia de dar más protagonismo y apoyo a los emprendedores también fue resaltada en la apertura oficial de Startup Olé por otros ponentes como la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, el alcalde la ciudad, Carlos García Carbayo, el director del ICO, José Carlos Quevedo, el CEO de Enisa, José Bayón, el de Enagás, Marcelino Oreja, el responsable de la Huawei ante las instituciones europeas, Tony Jin Yong, y el CEO de StartUp OLÉ, Emilio Corchado.

Mariya Gabriel ha destacado que la Comisión Europea quiere incrementar el peso de la innovación, como elemento clave para trabajar en los objetivos verdes y sostenibles, y trabajar para que Europa siga siendo «líder de la innovación». Para ello debed fomentarse «el triángulo innovación-investigación-educación».

El evento es apoyado por socios corporativos e institucionales como ENAGÁS, Emprende, Iberdrola, HUAWEI Europa, INCIBE, Acciona, Red Eléctrica (Elewit e Hispasat), BFA (Business Factory Auto), Accenture, RTVE, Caixa Capital Risc, Capital Energy Quantum, Oracle for Startups, MONDRAGON, Renfe, Iberia, Guardia Civil, Cruz Roja, Fundación ONCE, Bolsas y Mercados Españoles (BME), Riyadh Valley Company, ICO-AXIS, ENISA, CDTI, ICEX, INECO, la Agencia de la Unión Europea del Programa Espacial) o el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

Además, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Salamanca, que volverán a participar en la próxima edición del foro, que realizará su octava edición en Salamanca entre el 6 y el 8 de septiembre de 2022.