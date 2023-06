Nunca una sandalia había sido tan bonita: Zara se ha pasado el juego

¿Estás esperando a que lleguen las rebajas de verano? Es un momento perfecto para darte un capricho. ¡No te cortes! Zara ha sacado sandalias muy competitivas a un precio bastante económico. Es importante elegir un buen calzado en esta época del año. De ser cómodo y fresco, pero Zara ha ido un paso más allá y ha diseñado unas sandalias que además son preciosas. Cuando las veas no podrás contenerte, no tardarán en agotarse, así que ya sabes. ¡Ponte manos a la obra! Las hay en dos colores diferentes, ambos muy fáciles de combinar.

Son unas sandalias planas con dos tiras cruzadas en la parte delantera. En el centro lleva un detalle plateado que le da un toque muy original. Lo mejor es que son completamente versátiles. Puedes ponértelas con cualquier prenda y en cualquier situación. Si estás buscando algo que puedas aprovechar al máximo estás de suerte. En esta época del año hay muchas bodas. ¿Estás buscando una alternativa para no llevar zapato de tacón? ¡Justo tenemos lo que estabas deseando encontrar!

¡Solo valen 22.95 euros!

Zara siempre se ha caracterizado por llevar productos muy modernos a sus tiendas, pero en esta ocasión se ha superado. Las sandalias que ha sacado a la venta no tardarán en agotarse porque tienen un diseño muy original y un precio muy económico. Pueden ser tuyas por 22.95 euros. ¿A qué esperas para comprarlas? Puedes hacerlo de forma online o en cualquier tienda física, al ser de temporada no tendrás problemas para comprarlas. ¿Qué color te gusta más? Hay dos, pero ambos son muy discretos y puedes usarlo con cualquier look.

En verano hay eventos que se alargan hasta la madrugada. ¿Quieres cambiarte los tacones por unas sandalias que todo el mundo envidiará? ¡Compra estas! Las redes sociales ya se han hecho eco de su presencia, ¿quién será la primera famosa en llevarlas? Lo mejor de todo es que son planas, pero tienen una pequeña elevación en el talón que las hace diferente. La suela es de color marrón, combina perfectamente con el resto de la pieza.

Son muy versátiles

Estas sandalias te las puedes poner con cualquier cosa, de hecho la modelo de Zara luce dos combinaciones completamente distintas. Las puedes usar para llevártelas a la playa o para salir a cenar, no tienen límite. Como sus colores son sencillos tampoco tendrás problemas para combinarlas. Lo mejor es que tiene un diseño muy original, pero no llama demasiado la atención, así que podrás darles el uso que necesites en cada momento. ¿A qué esperas para tenerlas en tu armario?

Buenos materiales

En la página oficial Zara ha aprovechado para matizar que estas sandalias son sostenibles con el medioambiente. Han pasado muchos controles y son muy cómodas. ¡No notarás que las llevas y podrás hacer cualquier plan! Son perfectas para el verano. Al tener un precio muy asequible y una calidad tan estupenda se han hecho muy populares, así que no tardarán en agotarse. ¿Qué color te gusta más? Los dos combinan igual de bien y son igual de elegantes.