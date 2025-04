Nueva pensión de más de 500 € para amas de casa: ya se puede pedir

Siempre se ha dicho, que ser ama de casa es uno de los peores trabajos, y no sólo por el esfuerzo. Sino porque además, no cuenta con ningún tipo de retribución económica. Por lo tanto, todavía son muchas las mujeres (y también hombres) que sacrifican su vida laboral por el bien de su familia. Para atender la casa y hacer las labores pero sin cobrar nada y además, sin cotizar. Por ello, al llegar a la edad en la que supuestamente les tocaría jubilarse, no tienen acceso a una pensión. Sin embargo, lo que sí pueden es cobrar la llamada pensión para amas de casa, de 500 euros, y que en realidad, es una pensión no contributiva.

Esta ayuda, que ya se puede solicitar, ofrece un pequeño respiro económico a quienes dedicaron su vida a cuidar de los suyos sin recibir nada a cambio en términos de protección social. Si tú o alguien de tu entorno se encuentra en esta situación, merece la pena conocer los detalles de esta prestación: quién puede solicitarla, cuáles son los requisitos y qué pasos hay que seguir para tramitarla. A continuación, te explicamos todo de forma clara y sencilla para que no pierdas esta oportunidad.

¿Qué es la pensión no contributiva para amas de casa?

Las pensiones no contributivas son ayudas económicas destinadas a personas que, por diversas razones, no pudieron cotizar lo suficiente para acceder a una pensión de jubilación tradicional. En el caso concreto de las amas de casa, hablamos de mujeres (y también hombres) que trabajaron durante años en su hogar, cuidando de su familia, pero que no tenían un contrato de trabajo que cotizara a la Seguridad Social.

Aunque dependen de la Seguridad Social, estas pensiones son gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). En 2024, el importe anual establecido es de 7.250,60 euros, repartido en 14 pagas, lo que se traduce en una pensión mensual de 517,90 euros. Esta cantidad puede aumentar o disminuir ligeramente dependiendo de la situación personal o familiar de la persona beneficiaria.

¿Qué requisitos deben cumplir las amas de casa para solicitar esta pensión?

Aunque la pensión no contributiva está pensada para ser accesible, no se concede de manera automática. Existen ciertos requisitos que es fundamental cumplir para poder optar a ella. El primero y más importante de todos ellos es tener al menos 65 años de edad cumplidos.

Además, la persona solicitante debe haber residido legalmente en España durante al menos diez años, dos de los cuales deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Esta condición busca garantizar que el beneficio se otorgue a quienes han formado parte del tejido social del país de manera estable.

Otro aspecto clave es el nivel de ingresos. No se puede superar un límite económico establecido. Para 2025, ese límite individual se sitúa en 7.905,80 euros anuales. Si la persona vive con familiares, estos topes aumentan. Por ejemplo, si convive con un cónyuge o un familiar hasta segundo grado, el umbral asciende a 12.326,02 euros al año; con tres convivientes sube a 17.401,44 euros y con cuatro, a 22.476,86 euros. Incluso en ciertos casos familiares especiales (ascendientes o descendientes), los ingresos del hogar podrían superar los 56.000 euros anuales.

Por último, para acceder a esta pensión no se debe estar cobrando otra pensión contributiva de jubilación, y es obligatorio presentar cada año una declaración de ingresos para seguir recibiendo la ayuda.

¿Cómo se solicita esta pensión para amas de casa?

El trámite para solicitar esta pensión no contributiva no es complicado, pero sí requiere prestar atención a ciertos detalles. El primer paso es conseguir el formulario de solicitud, que se puede descargar directamente desde la web del IMSERSO o recoger en los servicios sociales de la comunidad autónoma correspondiente.

Una vez se tiene el formulario, hay que rellenarlo y acompañarlo de la documentación necesaria: DNI, certificado de empadronamiento, y justificantes de ingresos y patrimonio. Es importante presentar todos los documentos correctamente para evitar retrasos innecesarios en la tramitación.

La solicitud puede entregarse de manera presencial en las oficinas de servicios sociales o, en algunas comunidades autónomas, también por vía telemática. En cualquier caso, es recomendable preguntar en el centro correspondiente para asegurarse de que no falta nada.

¿Cuánto tarda en resolverse la solicitud y cuándo se cobra?

Aunque el procedimiento es sencillo, la resolución puede tardar varios meses. El plazo de respuesta depende en gran medida de la comunidad autónoma donde se tramite la solicitud y de la carga administrativa del momento. Sin embargo, hay algo muy positivo: una vez que la pensión es aprobada, el primer pago incluye todos los atrasos desde el mes siguiente a la fecha de solicitud.

Así, aunque la espera pueda parecer larga, el beneficiario no pierde ni un solo euro, ya que se le abona todo lo que le corresponde desde el momento en que presentó su solicitud.