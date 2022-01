Mercadona ha presentado esta semana una novedad dulce capaz de romperte todos los esquemas por su sabor y textura. Estamos ante la galleta definitiva para acompañar un buen café, con un aroma que te recordará el mejor de los bizcochos y una textura impresionante. Una galleta puede animarnos la jornada, ese detalle colocado al lado de un café o té tiene propiedades mágicas y gracias a Mercadona será mucho más barato. Solo 1,45 euros nos costará una bolsa de unas galletas con forma de lagarto y aroma a limón impresionantes.

Mercadona te romperá todos los esquemas con esta novedad dulce

Esta novedad de Mercadona es una de las que se agota cada mañana de las estanterías de este supermercado. A no ser que vayas pronto a hacer la compra, a mediodía ya no quedarán lagartos o tendrán que reponerlos con un poco de suerte para los que lleguen por la tarde. Están causando sensación y no es de extrañar.

Este tipo de galletas son de esas que siempre deben estar en casa. Las podemos dejar en su envase original con el que evitaremos que se ablanden si lo cerramos bien o simplemente optar por colocar en una cajita o recipiente para poder servirlas en la mesa a la hora del café o té. Son un elemento que por poco más de un euro nos hará quedar bien con nuestros invitados.

El placer está garantizado con unas pastas que son una auténtica maravilla. Tienen un sabor a bizcocho tradicional aromatizado con limón, la textura crujiente de una galleta y el tamaño ideal para pecar sin remordimientos. Una galleta siempre nos sacará una sonrisa o nos dará la energía que necesitamos para empezar a disfrutar de una velada extraordinaria.

Un buen libro, tu serie favorita y estas galletas de Mercadona cambiarán las tardes de invierno. Si te gusta ver llover, resguardarte del frío mientras te reconfortas con una bebida caliente y algo dulce, debes ir a por estas galletas, los lagartos son una novedad que está triunfando en todos los supermercados.

Al mismo tiempo que estos lagartos, se han presentado unas galletas de canela que son igual de deliciosas. Tienen la misma textura crujiente, el toque de canela y son igual de perfectas para compartir una tarde con café y té en casa. No te quedes sin ellas, prueba las mejores galletas de Mercadona, los cocodrilos están de vicio y por ese precio no hay excusas para no disfrutarlos.