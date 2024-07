No volverás a ir cargado a la playa: el invento de Decathlon que lo cambia todo

Ir a la playa es una de las actividades más placenteras del verano, pero también puede convertirse en una verdadera odisea cuando se trata de llevar todas las pertenencias necesarias. Entre las sillas, la sombrilla, la nevera, las toallas y los juguetes de los niños, el camino desde el coche hasta la arena puede resultar agotador. Sin embargo, gracias a un nuevo producto que podemos encontrar en Decathlon, este problema tiene solución. Con el carrito plegable multiuso 2 en 1 Aktive Beach, transportar todo lo que necesitas para disfrutar de un día de playa nunca ha sido tan fácil y cómodo.

Este innovador carrito no sólo facilita el transporte de tus pertenencias, sino que también se transforma en una práctica mesa de picnic. Imagina llegar a la playa sin tener que hacer varios viajes, sin cargar peso excesivo y sin complicaciones. El diseño inteligente y funcional de este carrito ha sido pensado para mejorar tu experiencia playera, permitiéndote disfrutar desde el primer momento. Ya no tendrás que preocuparte por llevar todo en las manos o en bolsas incómodas que te dejan marcas en los hombros. La propuesta de Decathlon no solo es práctica, sino también muy accesible. Con un precio de 46,95 euros, el carrito mesa playa plegable c/base extensible Aktive se presenta como una solución asequible y duradera para todos los amantes de la playa. Además, su construcción robusta y materiales de alta calidad aseguran que puedas usarlo temporada tras temporada sin que pierda su funcionalidad o estética. A continuación, te contamos todos los detalles de este revolucionario producto y cómo puede cambiar por completo tus días de playa.

No volverás a ir cargado a la playa gracias a Decathlon

El carrito mesa playa plegable c/base extensible Aktive, disponible por 46,95 euros en la tienda online de Decathlon, es la solución definitiva para transportar todos tus accesorios playeros de manera cómoda y sin esfuerzo. Este carrito de color azul cuenta con dos grandes ruedas desmontables de 22 cm de diámetro, lo que facilita su desplazamiento incluso por terrenos arenosos. Su estructura de aluminio resistente de 22 mm de diámetro y la base de polipropileno garantizan durabilidad y estabilidad.

Funcionalidades del Carrito Aktive

Varias son las funcionalidades que destacan en este carrito-mesa de Decahtlon. En primer lugar se trata de un carrito que ha sido diseñado para transportar sillas, neveras, sombrillas y cualquier otra pertenencia de forma cómoda. Cuenta con un brazo portasillas y una base de doble despliegue para acomodar accesorios de mayor tamaño. La goma de sujeción asegura que todos los elementos transportados se mantengan en su lugar, evitando que se deslicen o caigan durante el traslado.

Por otro lado, una de las características más innovadoras de este carrito es su capacidad para transformarse en una mesa de picnic. La superficie de la mesa incluye cuatro orificios para colocar sombrillas o apoyar vasos, así como un espacio moldeado en el centro para colocar un recipiente. Esto lo convierte en una solución perfecta para disfrutar de una comida al aire libre sin necesidad de llevar mesas adicionales.

Especificaciones Técnicas

En cuanto a medidas, peso y materiales, te frecemos ahora todos los datos:

Medidas : plegado mide 50x23x105 cm y desplegado 50x78x105 cm, con una distancia entre las ruedas de 50 cm. La mesa tiene unas dimensiones de 55×38 cm.

: plegado mide 50x23x105 cm y desplegado 50x78x105 cm, con una distancia entre las ruedas de 50 cm. La mesa tiene unas dimensiones de 55×38 cm. Capacidad : soporta un peso máximo de 30 kg, suficiente para llevar todos los elementos necesarios para un día completo en la playa.

: soporta un peso máximo de 30 kg, suficiente para llevar todos los elementos necesarios para un día completo en la playa. Materiales : fabricado en polipropileno con una estructura de aluminio resistente, asegura durabilidad y resistencia a las condiciones de la playa.

: fabricado en polipropileno con una estructura de aluminio resistente, asegura durabilidad y resistencia a las condiciones de la playa. Extras: incluye un asa acolchada para mayor comodidad, un bolsito con cremallera para guardar objetos pequeños como el móvil o las llaves, y una cinta elástica para fijar los objetos.

Ventajas del Carrito Aktive para ir a la playa de Decathlon

Con este carrito, no tendrás que hacer varios viajes para llevar todo a la playa. Su diseño permite cargar múltiples objetos a la vez, haciendo el proceso mucho más eficiente. Además, como ya hemos mencionado, no es sólo un carrito de transporte, sino que también se convierte en una mesa práctica para picnics. Esto elimina la necesidad de llevar muebles adicionales y hace que tu día de playa sea más organizado.

Por otro lado, el carrito es fácil de montar y plegar, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Las ruedas desmontables permiten guardarlo en espacios reducidos sin problemas.

Y por último, gracias a sus materiales de alta calidad, el carrito Aktive está diseñado para resistir las condiciones de la playa, incluyendo la exposición al sol y al agua salada.

En resumen, el carrito mesa playa plegable c/base extensible Aktive de Decathlon es un producto revolucionario que promete cambiar la forma en que disfrutas de tus días de playa. Con su diseño multifuncional, materiales duraderos y precio accesible, este carrito se convierte en una inversión imprescindible para cualquier amante de la playa. ¡No esperes más y hazte con el tuyo para disfrutar de la playa sin cargas ni complicaciones!.