La nómina de millones de españoles va a verse reducida en el 2026 a causa de la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), introducido en el año 2023 a través del Real Decreto-ley 2/2023. Así lo ha estblecido el Boletín Oficial del Estado (BOE), en relación a una de las medidas de la segunda reforma de las pensiones.

Dicha medida busca reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se encuentra en déficit debido al envejecimiento de la población española. Además, la jubilación de la generación del baby boom (personas nacidas entre 1958 y 1978) está provocando un aumento de las jubilaciones que el sistema no puede asimilar por sí solo.

Así, como ya ha venido impactando estos años anteriores, seguirá ocurriendo de igual manera en la nómina de los trabajadores a partir del 1 de enero del año 2026, en forma de una deducción mensual.

Todos los trabajadores de España, ya sean por cuenta ajena o cuenta propia, están sujetos a este mecanismo. En el próximo año está previsto alcanzar un porcentaje de ajuste del 0,90%, después de llevarse a cabo un incremento gradual en esta cotización permanente con la que asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el medio y largo plazo.

La deducción se calcula en relación a la base de cotización, como un porcentaje, por lo que el importe a descontar será mayor en aquellos los salarios que sean más altos.

De este porcentaje del 0,90%, no todo lo asumirá el empleado. De hecho, al trabajador le corresponde un 0,15%, mientras que el empleador tendrá que hacer frente al cargo del 0,75% que resta.