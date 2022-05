Si quieres disfrutar como nunca de tu terraza necesitas la tumbona de Kave Home que ya está triunfando por su calidad y precio. Es el complemento perfecto para crear un exterior de ensueño sin ocupar demasiado espacio útil. Es completamente plegable y tiene un diseño actual con el que seguro que aciertas.

Esta tumbona lo tiene todo para ser tu mejor compra de la temporada, tiene un diseño minimalista y está disponible en 3 bonitos colores que podrás combinar. Son un acierto si buscas muebles que combinen estilo, precio y comodidad en un mismo modelo.

La tumbona de Kave Home que quedará de lujo en tu hogar

La hamaca de exterior Adredna es una hamaca plegable con una estructura de madera maciza y un tejido de tela de color totalmente resistente a los rayos del sol. El tejido está disponible en color verde, terracota o beige y en los tres tiene un acabado elegante que te enamorará. ¡Es una opción más que interesante para balcones, terrazas o jardines!

Al ser plegable podrás guardarlas cuando no las uses y evitar que ocupen demasiado espacio de paso, esto es esencial para balcones o pequeñas terrazas que no quieren renunciar a pasar un verano con todas las comodidades por tener poco espacio. Una vez dobladas verás que son ligeras y fáciles de almacenar.

Cada hamaca es totalmente única, la madera maciza tiene unas tonalidades y vetas únicas en cada diseño, así cada pieza es una entre un millón. Además, todas las maderas utilizadas provienen de bosques sostenibles y apuestan por una tala controlada. Así podrás decorar tu hogar con piezas de calidad mientras apuestas por un consumo más consciente y sostenible.

La madera de acacia de la que se componen estas bonitas hamacas está tratada con aceite y tienen un acabado efecto teca altamente resistente al sol y a la humedad. Tendrás unas hamacas de calidad que lucirán impecables temporada tras temporada ¿Qué más se puede pedir?

La calidad es un punto esencial a tener en cuenta, pero no podemos olvidarnos de su comodidad. La tela que incorporan es resistente y se adaptará a tu cuerpo para que puedas disfrutar del verano como nunca.

La tela tiene unas medidas de 97 cm x 44 cm y como la hamaca se puede regular, podrás mantenerte tumbado o sentado según en plan. Podrás tomar el sol, leer un buen libro o refrescarte con una bebida fresquita… ¡Solo de pensarlo ya nos apetece el plan!

Un básico de terraza que no pararás de usar

Es una apuesta segura en comodidad y puedes comprarla por poco más de 90 euros, un precio asequible para decorar tu terraza sin gastar demasiado. Además, podrás mimarlas con los productos Kave Home para madera y lucirán como el primer día por mucho uso que le des. Seguro que no paras de usarlas este verano, así que hazte con un par y date un capricho con un mueble versátil, bonito y de alta calidad.

Ahora puedes conseguir esta tumbona de Kave Home en su página web o tiendas y te aseguramos que lo más difícil será escoger qué color quedará mejor. Son tan bonitos y prácticos que a veces la mejor decisión es combinarlos. Nosotros ya te hemos dado el truco, ahora la decoración te la dejamos a ti.