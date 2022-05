Si tienes terraza o jardín seguramente querrás disfrutar de este espacio al máximo y si además tienes una piscina no te pueden faltar elementos como las tumbonas. Imprescindibles cada verano, es ahora cuando todo el mundo anda buscando las mejores tumbonas para poder colocar en su jardín o terraza y si buscas una que sea de calidad pero que además tenga un diseño espectacular, nada como elegir la tumbona de Leroy Merlin que está volando de sus tiendas: es la más bonita de la temporada y seguramente querrás tenerla en cuanto la veas.

La tumbona que arrasa en Leroy Merlin

Al margen de ser la tienda por excelencia cuando se trata de bricolaje, así como herramientas, parece que en los últimos años Leroy Merlin no ha dejado de esforzarse en sorprendernos con bonitos muebles tanto para el interior como para el exterior de nuestro hogar y en el caso de aquellos que sirven para acondicionar nuestro jardín, parece que es la tumbona modelo Menorca la que se ha convertido en la más vendida de todas.

Elaborada en aluminio y de color marrón, la tumbona Menorca tiene un diseño que hace que sea de las más bonitas entre las distintas opciones que tienes disponibles en Leroy Merlin para este verano. Con unas medidas de 195 x36 x 65 cm esta es la tumbona si lo que buscas es calidad y estilo. Podrás estirarte por completo para tomar el sol o sencillamente disfrutar al aire libre y a la vez, tu jardín o terraza se verán más elegantes y bonitos que nunca.

Como decimos, está fabricada en una estructura de aluminio ionizado y polywood de efecto madera que hace que sea resistente, pero además no se oxida y se puede limpiar muy fácilmente usando tan sólo un poco de agua y jabón. Al verla pensarás que el tacto y que el estilo es como el de las tumbonas de madera pero lo cierto es que no lo es de modo que tienes el diseño que estabas buscando pero sin la necesidad de que las inclemencias del tiempo le afecten. De hecho no vas a tener que preocuparte por su mantenimiento ya que aunque siempre es mejor recoger las tumbonas cuando llueve o cuando el sol incide demasiado, no pasará nada porque las dejes al aire libre todo el día.

Además, la tumbona Menorca tiene ruedas para desplazarla cómodamente y un respaldo reclinable que podemos mover hasta en 5 posiciones para una mayor comodidad. Cuando no la vayas a usar o quieras tener el espacio recogido, se recomienda guardarla en un lugar seco y ventilado.

No esperes a hacerte con la tumbona que todo el mundo desea este verano. La tienes en las tiendas y en la web de Leroy Merlin a un precio de 259 euros y si lo deseas venden también la mesa auxiliar de la misma serie para que de este modo puedas tener todo el jardín o terraza con el mismo diseño de muebles.