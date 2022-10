Ningún plan de pensiones de empresa obtiene una rentabilidad positiva en el último año

Las empresas e instituciones públicas en España ponen a disposición de sus empleados un total de 1.290 planes de pensiones, pero los trabajadores no ganan dinero con ninguno de ellos en el último año. El rendimiento negativo se traduce en una rentabilidad media para estos fondos del 4,67% para dicho periodo al cierre del primer semestre.

Los fondos del sistema de empleo son los mayoritarios en número en España, por delante de los 866 del sistema individual y los 133 del sistema asociado (los promovidos por gremios, asociaciones y sindicatos), según los últimos datos ofrecidos por Inverco, la patronal de las gestoras de fondos en España.

El mal desempeño se produce en un año crítico para los fondos de pensiones por la reforma del sistema implantada por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. El objetivo de la reforma es, precisamente, fomentar este tipo de planes para llegar a los diez millones de trabajadores en diez años. La cifra, y la reforma en sí, ha sido duramente criticada por la patronal de los empresarios, la CEOE, y por Inverco.

Los dos implicados en los planes de pensiones comparten la opinión de que la fórmula de Escrivá no solo no fomenta los planes de pensiones de empleo, sino que genera incertidumbre y rechazo al sistema individual. Las patronales piden volver a elevar la bonificación fiscal, que ha pasado de 8.000 euros a 1.500 euros dos años, incrementar el límite de desgravación a las empresas, fijado en 10.000 euros hasta bonificarlos al 100%; subir las comisiones de las gestoras, ahora no deben superar el 0,3%, y proteger más el sistema individual.

Los pocos incentivos que denuncian la CEOE e Inverco provocan que el rescate de un plan de pensiones español aporte, en el mejor de los casos, 464 euros al mes frente a los 1.166 de media en la Unión Europea. Las aportaciones a los planes han caído un 58% desde los máximos de 2006 y las gestoras prevén que las captaciones caigan un 15% por el recorte fiscal, después de que las entradas se redujesen un 40% el año pasado.

Los descensos del último año se deben principalmente a las fuertes caídas de los activos en 2022 donde los principales selectivos retroceden a doble dígito desde enero y las rentabilidades de los bonos del Estados se elevan hasta niveles no vistos en más de una década.

Los planes de sistema de empleo no son los que más caen en los últimos 12 meses y solo los de renta fija a corto plazo del sistema individual perdían menos hasta junio, el 3,41%. Los de peor desempeño del sistema individual eran los de renta variable con un retroceso del 8,32%. Los del sistema asociado caían el 6,45% en el mismo periodo. La mejor rentabilidad para todos los plazos y tipos de fondo son para los del sistema individual de renta variable a 10 años con una rentabilidad del 8,29%.

CaixaBank controla la mayor cuota de mercado de los planes de pensiones de empleo con el 35,09% y 12.388 millones de euros bajo gestión para un total de 324 planes de pensiones. BBVA gestiona más, 352, pero su cuota es el 21,53% para más de 7.560 millones de euros. Cierra el pódium Ibercaja con 15 planes de pensiones, el 11,9% de cuota y más de 4.180 millones gestionados. Fonditel, con 52 planes y más de 3.578 millones, tiene el 10,8% del mercado. Banco Santander gestiona 161 fondos, pero representan una cuota de mercado del 6,2% o 2.179 millones de euros.