Ni se te ocurra usar estas famosas cremas: piden su retirada urgente por este motivo

En un reciente anuncio que seguramente alarmará a los usuarios de productos cosméticos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada inmediata de dos cremas muy populares en el mercado: el Arual Activador Solar y el Kream Bloody Mary Intensificador del Bronceado. Ambas han sido retiradas por no cumplir con las normativas de seguridad y representar un riesgo significativo para la salud. Este suceso ha generado una gran preocupación, especialmente entre los usuarios que confiaban en estos productos para obtener un bronceado rápido y eficaz.

La AEMPS, encargada de supervisar la seguridad de los productos cosméticos y medicinales, ha puesto en marcha medidas drásticas para retirar del mercado estos productos y evitar que más personas los adquieran. Se insta a los consumidores que ya los tienen en casa a no utilizarlos bajo ninguna circunstancia y devolverlos cuanto antes. Pero, ¿qué ha motivado esta decisión tan contundente por parte de las autoridades sanitarias? El caso de Arual Activador Solar ha sido especialmente grave de modo que es importante saber bien qué ha pasado con estas cremas para las que han solicitado su retirada y como es que según la AEMPS pueden llegar a suponer un riesgo para la salud de aquellas personas que las usen o que las hayan usado y que es mejor que en el caso de tenerlas en casa, dejen de usarlas de inmediata.

Las cremas para las que piden su retirada

La primera de las cremas para las que se ha pedido retirada es el Activador Solar de la marca Arual. Este producto, que ha sido comercializado por Productos de Cosmética Profesional S.L., no cumplía con varios requisitos esenciales de seguridad. Una de las principales faltas detectadas es que el fabricante no proporcionó estudios de estabilidad del cosmético, lo que significa que no se puede garantizar una fecha de caducidad clara ni las condiciones seguras de transporte, almacenaje y conservación. Además, el activador de bronceado carece de protección contra los rayos UV, y aunque el proveedor de la materia prima advierte sobre la necesidad de usar un filtro solar junto con este producto, dicha advertencia no figura en su etiquetado, poniendo en peligro a los usuarios que lo usan sin la protección adecuada.

Por otro lado, la situación del Kream Bloody Mary Intensificador del Bronceado, comercializado por Kream JJB, S.L., no es menos preocupante. Las autoridades sanitarias han detectado múltiples infracciones en la composición y etiquetado del producto. Existen discrepancias entre los ingredientes que realmente contiene y los que se indican en su etiqueta, lo que genera confusión y riesgos para el consumidor. Al igual que con el Arual Activador Solar, este producto tampoco ha sido sometido a estudios de estabilidad que permitan establecer una fecha de caducidad precisa o garantizar condiciones seguras de almacenamiento y uso.

La falta de transparencia y seguridad detrás de estos productos

Ambos productos incumplen con el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo, el cual establece que cualquier producto cosmético que se comercialice en la Unión Europea debe ser seguro para la salud humana bajo condiciones normales de uso. Sin embargo, tanto Arual como Kream han fallado en cumplir con este principio básico, lo que ha resultado en su retirada inmediata del mercado. Este tipo de negligencias, aunque puedan parecer menores, pueden acarrear graves consecuencias para la salud de los consumidores, especialmente en productos que se aplican directamente sobre la piel y que se usan con frecuencia.

Lo más alarmante es que ambos productos están diseñados para acelerar el bronceado, lo que implica una exposición prolongada al sol. La falta de advertencias claras sobre la necesidad de usar protección solar en conjunto con estos productos pone a los usuarios en un riesgo considerable de sufrir daños por radiación ultravioleta, lo que puede provocar quemaduras graves y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel a largo plazo.

¿Qué deben hacer los usuarios afectados?

Si eres una de las personas que ha adquirido el Arual Activador Solar o el Kream Bloody Mary Intensificador del Bronceado, lo primero que debes hacer es dejar de usarlos de inmediato. Bajo ningún concepto estos productos deben seguir en circulación. La AEMPS ha instado a los consumidores a devolver las unidades adquiridas y en su página web ha proporcionado los datos de contacto de las empresas responsables para facilitar el proceso de devolución. Además, las autoridades sanitarias han informado a las comunidades autónomas para que refuercen los controles y se aseguren de que estos productos no sigan en los puntos de venta.

Es crucial que los usuarios que han utilizado estos productos en el pasado estén atentos a cualquier síntoma inusual en su piel, especialmente si han experimentado quemaduras, irritación o manchas tras exponerse al sol. En caso de observar alguna anomalía, es recomendable acudir a un dermatólogo de inmediato para una revisión exhaustiva. No se puede subestimar el impacto que un cosmético inseguro puede tener en la salud de la piel, especialmente si se ha utilizado de manera prolongada.

El peligro de los cosméticos que no cumplen con la normativa

Este incidente pone de relieve la importancia de estar bien informados sobre los productos que aplicamos en nuestra piel. A menudo, los consumidores confían en marcas populares y en etiquetas atractivas sin detenerse a revisar si cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades. Aunque los productos retirados en esta ocasión prometían un bronceado rápido y efectivo, no cumplían con las normativas básicas que garantizan su seguridad, lo que los convierte en un riesgo real para los usuarios.

Las autoridades han actuado con rapidez, pero este no es un caso aislado. Otros productos cosméticos en el pasado también han sido retirados del mercado por razones similares. Este tipo de incidentes nos recuerda la necesidad de verificar siempre que los cosméticos que usamos estén debidamente etiquetados, que cuenten con la fecha de caducidad visible y que proporcionen advertencias claras sobre su uso adecuado.