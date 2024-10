Tira inmediatamente estos famosos medicamentos: el aviso más urgente de Sanidad

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado sobre la retirada de dos medicamentos: Sugammadex Sala y Augmentine, debido a defectos de calidad detectados en algunos lotes. Sugammadex, un producto utilizado en hospitales para contrarrestar los efectos de los relajantes musculares durante las cirugías, presenta problemas en la determinación de partículas visibles en su disolución, comprometiendo su seguridad. Los lotes afectados tienen distintas fechas de caducidad, la más próxima es el 30 de junio de 2026. Esta situación ha llevado a la AEMPS a clasificar el defecto como clase 1, lo que implica una retirada urgente para proteger la salud de los pacientes.

Por otro lado, Augmentine, un antibiótico que combina amoxicilina y ácido clavulánico, ha sido retirado del mercado por un fallo en el sellado de los frascos. Aunque este defecto no representa un riesgo inminente para los pacientes, ya que el medicamento no está contaminado, puede afectar su eficacia. El lote afectado tiene como fecha de caducidad el 31 de agosto de 2025. La AEMPS clasifica este defecto como clase 2, lo que requiere una retirada controlada. Las autoridades han instado a los profesionales sanitarios y pacientes a mantenerse informados y consultar a sus médicos o farmacéuticos si tienen dudas sobre los tratamientos en curso.

Retirada de estos medicamentos por orden de Sanidad

Sugammadex Sala

Sugammadex Sala se ha retirado debido a la presencia de partículas visibles en su disolución, lo que compromete su calidad y seguridad. Este medicamento se utiliza en hospitales para revertir los efectos de los relajantes musculares durante las cirugías, y los centros sanitarios deben devolver urgentemente las unidades de los lotes afectados, que incluyen: lote 23202V (cadducidad 30/06/2026), lote23204 (caducidad 31/10/2026), lote 23204A (caducidad 31/10/2026), lote 23205 (caducidad 31/10/2026), lote 23205A (31/10/2026), lote 24201 (caducidad 30/06/2027), lote 24202 (caducidad 30/06/2027).

Sugammadex Sala es un medicamento utilizado en el ámbito hospitalario para revertir los efectos de los relajantes musculares no despolarizantes durante procedimientos quirúrgicos. Su principio activo, el sugammadex, actúa formando complejos con estos relajantes en el torrente sanguíneo, lo que permite su rápida eliminación del organismo y la restauración de la función muscular.

Una de las principales ventajas de Sugammadex es que ofrece una recuperación más rápida y predecible en comparación con otros métodos de reversión, como los anticolinesterásicos. Esto es particularmente útil en situaciones donde se necesita una recuperación acelerada, como en cirugías ambulatorias o en pacientes con complicaciones respiratorias.

Sugammadex se administra generalmente por inyección intravenosa y es esencial para garantizar la seguridad del paciente durante la anestesia. Su uso permite a los médicos asegurar que los pacientes puedan respirar adecuadamente y recuperarse más rápidamente después de la cirugía. Por lo tanto, es un agente neuromuscular clave en la anestesiología, que mejora la eficacia y seguridad del manejo de pacientes en el quirófano.

Augmentine

Por su parte, Augmentine 100 mg/ml + 12,5 mg/ml, un antibiótico producido por Glaxo Wellcome Production, también ha sido retirado debido a defectos en el sellado de algunos frascos. Aunque este medicamento no presenta un riesgo inmediato para la salud, ya que no está contaminado, la integridad del sellado puede afectar su eficacia. Augmentine está disponible en farmacias para el tratamiento de infecciones bacterianas, y se recomienda no adquirirlo ni consumirlo, devolviendo cualquier unidad que se tenga en casa.

El lote afectado es el CP3W, con fecha de caducidad del 31 de agosto de 2025. La AEMPS ha solicitado a las comunidades autónomas que supervisen la retirada de ambos medicamentos, mientras que se aconseja a los profesionales de la salud que no los receten y que insten a los pacientes a devolver los productos afectados.

Juliette capsule L-Carnitine Lepidum cápsulas

Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado sobre la venta de Juliette Capsule L-Carnitine Lepidum, un producto que, tras un análisis realizado por su laboratorio, se ha descubierto que contiene sibutramina. Esta sustancia activa, que no se menciona en la etiqueta del producto, actúa como un supresor del apetito y tiene efectos farmacológicos que la clasifican como medicamento. Su inclusión engañosa en el etiquetado, que afirma tener sólo ingredientes de origen vegetal, puede llevar a los consumidores a pensar que es seguro, cuando en realidad puede provocar graves daños a la salud.

La sibutramina puede causar efectos adversos significativos, como aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que puede dar lugar a arritmias y problemas cardiovasculares severos. Además, puede generar otros síntomas como sequedad bucal, dolor de cabeza e insomnio. Este compuesto estaba anteriormente incluido en medicamentos para la obesidad, pero su comercialización fue prohibida en la Unión Europea debido a su asociación con riesgos cardiovasculares. Por ello, la AEMPS ha decidido prohibir la venta de Juliette Capsule y ha instado a retirar todas sus unidades del mercado, desaconsejando su consumo.