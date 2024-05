Fact checked

A Mónica García no le inquieta la falta de médicos y espera que la situación mejore «a partir de 2030». Así lo trasmite tras la presentación de un estudio sobre la planificación de Recursos Humanos sanitarios que desvela un déficit actual de 4.502 médicos de familia en España, un número que esperan que aumente hasta llegar a los 5.496 profesionales en el año 2029. Sin embargo, esperan que esta tendencia mejore a partir de la próxima década, desdeñando una situación que es crítica este mismo verano.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ya lo advirtió, «la culpa de la falta de médicos es de Mónica García». La ministra de sanidad, sin darse por aludida hasta ahora, accedió a reunirse con las comunidades autónomas, tras la presión de las 13 regiones gobernadas por el Partido Popular, para debatir soluciones ante la falta de profesionales sanitarios en Atención Primaria y que se prevé durante este verano.

Pero aun así, en los puntos del orden de día de esta cumbre de comunidades, para debatir este asunto, la ministra no ha incluido en el orden del día el análisis de la situación de los médicos residentes que acaban su formación en septiembre en lugar de mayo, como viene siendo habitual. Y, tampoco, como se ha traslado desde la consejería de Sanidad Madrileña, «se refiere a ningún tipo de debate sobre las iniciativas que permitan minimizar el impacto sobre los sistemas sanitarios, de la no disponibilidad de estos facultativos para la cobertura de los Planes de Verano». Por el contrario, el segundo punto del orden del día, Mónica García, se refiere al análisis de los planes de verano de las comunidades autónomas. Una cuestión que alude a las consecuencias de este déficit de facultativos, pero no a las causas, tal como le venimos solicitado encarecidamente los consejeros.

El Informe de necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035, presentado el jueves en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, destaca la «atención especial» que merece la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria (MFyC), debido a la «alta necesidad» existente en la demanda de profesionales y a las «fugas» que se producen en la oferta.

Según el documento, a partir de 2030 habrá un cambio paulatino de déficit a equilibrio, con una falta de 2.100 médicos de familia en 2035 (menos de un 5 por ciento de déficit). Estas mejoras se esperan por la implantación de algunas medidas, como la flexibilización de la edad de jubilación en el SNS, con incentivos a la permanencia una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, así como la promoción de la inmigración a corto plazo de médicos mediante mejoras en los procesos de homologación y reconocimiento de títulos.

Médicos especialistas

El documento refleja que en febrero de 2023 había 149.710 médicos trabajando en el Sistema Nacional de Salud en España (Servicios Regionales de Salud y Ministerio de Defensa), con cualquier tipo de contrato, excepto de MIR. Aunque este dato no incluye a los profesionales de la Comunidad Autónoma de Madrid, adscritos a centros de gestión indirecta y/o concesiones de provisión pública. Con todo ello, la ratio por 100.000 habitantes en 2023 fue de 318,04.

Asimismo, el 73,2% de los médicos de la red pública del SNS está adscrito a atención especializada, y el 27% a Atención Primaria. El 16,4% de los médicos de familia de la red pública está trabajando en hospitales y también prácticamente la mitad de los pediatras.

En cuanto a todas las especialidades (incluída MFyC), el estudio estima un déficit global actual del 3%, es decir, una falta de 5.874 médicos. En este caso, también se prevé una reducción paulatina de este déficit, especialmente a partir de 2031, debido al mayor incremento relativo de la oferta que de la demanda. En 2033 esperan que cambie la tendencia hacia un ligero superávit de médicos especialistas.

La evolución a cinco años (2029) prevista por el modelo es de déficit moderado para siete especialidades: análisis clínicos y bioquímica, cirugía plástica, cirugía torácica, farmacología, inmunología, MFyC y otros (fundamentalmente médicos de urgencia).

Mónica García y la sanidad privada

Por primera vez, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal de la red privada que agrupa a 1.300 entidades sanitarias privadas, ha colaborado en la elaboración del estudio. Para ello, ha facilitado datos de médicos contratados en el mismo formato, fecha de referencia y definiciones idénticas que los enviados por las CCAA y el Ministerio de Defensa para la red pública.

En este punto, el documento destaca la prevalencia de trabajo a tiempo parcial en la práctica privada, compatibilizándola con el trabajo en la red pública y/o en más de un centro privado, algo «muy frecuente en algunas especialidades y CCAA». En concreto, hay 14 especialidades con más del 75% de sus médicos a tiempo parcial en la red privada.

Predominan las especialidades quirúrgicas (neurocirugía, ORL, cirugía cardiovascular, anestesia, cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía maxilofacial, cirugía vascular y cirugía pediátrica). En este grupo se encuentran también oncología médica, cardiología, reumatología, dermatología y aparato digestivo.