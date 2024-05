Fact checked

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) advirtió el pasado mes de febrero que había un problema con el suministro de bolsas de orina y que se debía planificar alternativas urgentes, ya que la raíz de este déficit era el cierre de una planta en Europa que afectaría en cadena a hospitales y centros de salud. Lejos de buscar soluciones, lo que ha hecho el ministerio que dirige Mónica García ha sido facilitar un listado de otras fábricas alternativas para que las comunidades autónomas, aborden en solitario esta situación a la espera de un proceso excepcional de financiación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, muy preocupada por la presentación de su candidatura en la OMS, donde ha pedido el alto el fuego en Gaza, olvida los problemas que arrastra España en materia sanitaria, como es este caso de las bolsas de orina. Así, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han solicitado a las consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas la adquisición de bolsas de orina, ante el desabastecimiento que se lleva produciendo desde principios de este año.

«Algunos responsables de salud autonómicos, han encontrado la forma de dar respuesta a esta necesidad urgente que tienen las personas con lesión medular, problemas neurológicos u oncológicos. Queremos que el resto de Comunidades Autónomas también reaccionen», ha manifestado la presidenta de la POP, Carina Escobar.

Pero la situación es que las Consejerías de Sanidad tienen como alternativa comprar bolsas de orina que no están financiadas porque en ese caso no hay desabastecimiento, pero el Ministerio de Sanidad, no ha abordado estos sobrecostes con las distintas regiones.

Evidentemente, el impacto que está suponiendo en calidad de vida y autonomía de no contar con este producto sanitario, se suma el riesgo de infecciones, puesto que suponen un alto coste.

Desde este colectivo han señalado que se está recurriendo a la reutilización de las bolsas varias veces, dando lugar a un incremento de infecciones urinarias y bacterianas en un colectivo especialmente afectado por resistencias antimicrobianas.

Peor calidad de vida

La Federación Nacional ASPAYM, de lesión medular, y entidad miembro de la POP y una de las principales afectadas, pide a los responsables de salud que sean conscientes de la situación y se dejen de reutilizar bolsas.

«Es inaceptable que, por causas ajenas a las personas con lesión medular, entre otras patologías, tengamos que vivir con una peor calidad de vida. Exigimos a la administración y responsables competentes en Sanidad que resuelvan este grave problema haciendo compras destinadas para las personas usuarias que así lo requieren», apunta la presidenta de ASPAYM, Mayte Gallego.

Por último, la POP y sus entidades subrayan que están trabajando con la Dirección General de Farmacia y Cartera del Ministerio de Sanidad y con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para poner solución a esta situación que limita los derechos de los pacientes que utilizan estas bolsas.

Las bolsas de recogida de orina son productos sanitarios, generalmente compuestos por PVC o similar, y que se usan como recipiente para recolectar la orina en pacientes que sufren incontinencia o retención urinaria, o bien que han sido intervenidos quirúrgicamente. Estos dispositivos se deben utilizar junto con un colector de recogida de orina o bien mediante una sonda vesical.

Las bolsas de orina deben ser utilizadas por un solo paciente y son para un solo uso, es decir, no se deben reutilizar, ya que podría haber riesgo de infección. Siempre se deben colocar por debajo del nivel de la vejiga para evitar el reflujo de la orina.