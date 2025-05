Ni té ni café: la bebida fresquita que acaba de llegar a Mercadona y vuelve locos a los clientes

Con la llegada del calor, nuestros hábitos cambian casi sin darnos cuenta. Apetece menos el café caliente de media mañana, y las infusiones templadas que tanto disfrutamos en invierno pasan a un segundo plano. Es en esos momentos cuando buscamos algo que refresque de verdad, que sea dulce sin empalagar y que, además, tenga ese toque tradicional que nos conecta con los sabores de siempre. Una bebida fresquita como la que tiene Mercadona en sus tiendas, y que como cabría esperar, está arrasando.

Mercadona, como es habitual cuando llega el buen tiempo, ha vuelto a sorprender con uno de esos productos que parece pensado para conquistar desde el primer sorbo. No es ni un smoothie ni un refresco que no sepamos qué lleva exactamente. Es sencillamente, y lo agradecemos, una horchata fresca, en botella, lista para tomar y con todo el sabor de la chufa natural. Y sí, ha vuelto, porque muchos clientes la esperaban con ganas desde que desapareció brevemente de los lineales tras el verano pasado. ¿La clave del éxito de esta bebida en Mercadona? Su sabor auténtico, su textura sedosa y el recuerdo que deja en el paladar, evocando esas tardes de verano en familia, las meriendas con fartons o simplemente un momento de pausa al sol. Ahora te contamos por qué esta bebida está arrasando y por qué deberías hacerle hueco en tu nevera cuanto antes.

La bebida fresca que ya arrasa en Mercadona

La nueva (y a la vez clásica) horchata fresca de Hacendado se presenta en una botella de 750 ml, con un diseño sencillo pero reconocible al instante. No es una horchata cualquiera: es una bebida pensada para los amantes del sabor auténtico de la chufa, con una proporción del 19% de este tubérculo tan característico de la huerta valenciana.

En su composición encontramos agua, chufa seleccionada, azúcar, un toque sutil de canela y algunos emulgentes y estabilizantes que ayudan a conservar su textura perfecta sin que se separen los ingredientes. A diferencia de las versiones más industriales, esta horchata fresca tiene un sabor más natural, ligeramente dulce pero sin llegar a empalagar, y un cuerpo que se nota más cremoso y menos aguado.

Es importante tener en cuenta que, al ser fresca, debe mantenerse refrigerada y consumirse en pocos días una vez abierta. Pero créenos: no te durará tanto. La mayoría de los clientes que la prueban, repiten.

Perfecta para cualquier momento del día

Uno de los grandes aciertos de esta horchata es que no necesita ocasión. Es ideal para el desayuno si te apetece cambiar la leche o el café por algo más liviano. También funciona como tentempié de media tarde o incluso como un capricho dulce después de comer.

Además, no necesita nada más. No hay que mezclarla ni prepararla: basta con agitar bien la botella, servir en un vaso bien frío y disfrutar. Esa sencillez es parte de su encanto. Y aunque tiene 98 calorías por cada 100 ml, sigue siendo una opción moderada si se consume con mesura. El único punto a tener en cuenta es su contenido en azúcar: 11 gramos por cada 100 ml, lo cual no es poco, pero se corresponde con el tipo de bebida que es y el sabor que se espera de una buena horchata.

Para quienes buscan algo natural y sin edulcorantes artificiales, esta horchata sigue siendo una elección razonable dentro del mundo de las bebidas dulces.

Un precio que también invita a probarla

El precio de esta bebida de Mercadona es otro de sus atractivos. Por 2,40 € la botella (lo que equivale a unos 3,20 €/L), se convierte en una alternativa bastante asequible frente a otras bebidas vegetales o incluso frente a cafés fríos embotellados, que a menudo duplican su precio por menos cantidad.

Esto, sumado a la calidad del producto, ha hecho que muchos clientes la incluyan en su compra habitual. No es raro ver varias botellas en los carros, especialmente en estos días en que las temperaturas empiezan a subir. Y como ocurre con muchos productos de temporada en Mercadona, puede que no dure todo el año en tienda. Por eso, si te llama la atención, te recomendamos probarla cuanto antes.

Un sabor que despierta recuerdos

Más allá de la novedad, esta horchata tiene algo que toca la fibra: su sabor evoca a los veranos de antes, a las meriendas en familia, a las vacaciones sin prisas. No es una bebida cualquiera: es una experiencia sensorial que reconforta, refresca y alegra.

No necesita presentación sofisticada ni campañas elaboradas. Su éxito se basa en lo de siempre: un producto bien hecho, con ingredientes naturales, que se disfruta sin complicaciones. Y eso, en un mundo donde todo parece acelerado, se agradece.

Así que ya lo sabes: si buscas algo que no sea té ni café, pero que refresque como el que más y tenga ese toque especial que engancha, esta horchata fresca de Hacendado de Mercadona puede convertirse en tu nueva bebida favorita del verano.