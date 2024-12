Ni en lonchas ni a taquitos: la OCU revela cómo comprar el jamón más barato para Navidad

La Navidad es una de las fiestas más importantes del año, en la que la gastronomía juega un papel fundamental, y en España, el jamón ibérico es, sin duda, uno de los productos más esperados y que no pueden faltar en nuestras mesas navideñas. Sin embargo, elegir el jamón adecuado no es tarea fácil. Además de la calidad, es importante tener en cuenta el precio, que puede variar considerablemente dependiendo del tipo de jamón y de la forma en que lo compremos. Para ayudarnos a salir de dudas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio exhaustivo sobre los precios de los jamones ibéricos de venta online, revelando diferencias notables según la categoría del producto y la presentación, ya sea loncheado o en pieza entera.

En el informe, la OCU destaca cómo los consumidores pueden ahorrar una cantidad considerable si optan por comprar jamón esta Navidad en pieza entera en lugar de loncheado. Puede que pienses que un jamón entero es más caro pero si te das cuenta, y si lo cortas todo, obtienes más cantidad y en definitiva ahorras con respecto a la opción loncheada. Además, la OCU también ha analizado cómo el etiquetado y la denominación del jamón pueden influir en el precio y cómo, a veces, la información no es del todo clara, especialmente en los productos loncheados. Por ello, es importante conocer las opciones disponibles en el mercado y cómo podemos tomar decisiones informadas que nos permitan disfrutar del mejor jamón ibérico sin que nuestro bolsillo se vea demasiado afectado. La OCU, en su estudio, ofrece claves para saber qué tipo de jamón elegir y cómo comprarlo al mejor precio, permitiendo que las celebraciones navideñas sean más asequibles sin sacrificar el sabor y la calidad que todos esperamos en estas fiestas.

La OCU revela cómo comprar el jamón más barato para Navidad

Una de las conclusiones más sorprendentes del estudio de la OCU es la gran diferencia de precio entre el jamón ibérico vendido en piezas enteras y el que se ofrece loncheado. Esto se debe a que el jamón en su versión entera, aunque más costoso inicialmente, permite obtener una mayor cantidad de producto comestible una vez que se le ha retirado el hueso y la costra. Para poner un ejemplo, el jamón ibérico de cebo (el más económico de todos) presenta precios de alrededor de 65 €/kg cuando se vende loncheado, mientras que si se adquiere como pieza entera, el precio puede bajar a 37 €/kg, lo que supone un ahorro considerable.

Este ahorro se hace aún más evidente cuando se compara el jamón de bellota 100% ibérico, el más caro del mercado. El jamón loncheado de esta categoría alcanza los 219 €/kg, mientras que el mismo producto, en su versión entera, tiene un precio de 103 €/kg limpio, lo que implica que si se tiene pensado consumir grandes cantidades, como en las celebraciones navideñas, la compra de una pieza entera será mucho más rentable. Aún sumando el coste del corte, que varía entre 30 y 50 euros por pieza, el ahorro puede ser notable.

Sin embargo, también cabe señalar que dependerá mucho de la cantidad de jamón que vayamos a servir en nuestra mesa en Navidad, dado que si queremos poco jamón, es evidente que el envasado al vacío es una opción más cómoda y la recomendable para poder mantener el jamón ya cortado en condiciones óptimas.

Diferencias de calidad y etiquetado

Otro aspecto que destaca el informe de la OCU es la importancia de conocer el etiquetado de los jamones ibéricos, ya que no siempre resulta fácil identificar la calidad del producto, especialmente en los loncheados. A pesar de que la OCU no ha detectado intentos de engañar al consumidor sobre la categoría del jamón, el etiquetado en los productos loncheados no es siempre claro. Se utilizan adhesivos, sellos o formas variadas, lo que dificulta su lectura. Por ello, la OCU ha solicitado al Ministerio de Agricultura que se estandarice el formato de etiquetado en los jamones loncheados, de modo que se indique claramente su denominación y se facilite al consumidor la elección del mejor producto al mejor precio.

Por lo tanto, es recomendable prestar atención a las etiquetas que indican el tipo de alimentación del cerdo, que puede ser de pienso (como en el jamón de cebo ibérico) o de bellota (como en el jamón de bellota 100% ibérico), ya que de ello depende tanto la calidad como el precio final del producto.

La herramienta imprescindible para ahorrar

Para acabar, si eres de los que prefiere hacer la compra online, la OCU pone a disposición de los consumidores una herramienta útil y gratuita: la aplicación OCU Market. Esta app permite consultar los precios de los jamones ibéricos envasados y loncheados en diferentes comercios, además de ofrecer la posibilidad de comparar precios y encontrar las mejores ofertas cercanas. Solo es necesario escanear el código de barras o introducir la denominación del producto para acceder a los resultados, lo que facilita la búsqueda del mejor precio sin tener que desplazarse.