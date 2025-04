Ni inglés ni alemán: el idioma que tienes que aprender para ganar un sueldo de 83.000 euros

Si pensamos en los sueldos o salarios, puede que la clave para ganar más no está en hacer un máster, o tener una formación elevada, sino en aprender un idioma que jamás pensaste que abrirá todas las puertas. En un mundo en el que hablar inglés parece una obligación, y el alemán se valora por su potencia económica, un nuevo estudio llega para sorprendernos sobre qué idiomas merecen realmente la pena aprender. Y no, no son los que todos tenemos en mente. Toma nota, porque este es el idioma que tienes que aprender para ganar un sueldo de 83.000 euros

Saber idiomas siempre ha sido una baza importante en el currículum. Es una habilidad que se valora bastante ya que denota esfuerzo, adaptabilidad y, por supuesto, abre las puertas a trabajos internacionales. Pero más allá de los idiomas clásicos, existen lenguas menos populares que pueden marcar una gran diferencia en el sueldo final. La sorpresa es mayúscula cuando descubres que, si lo que buscas es ganar un buen sueldo en España, tal vez te convenga apuntarte a clases de rumano antes que a las típicas academias de inglés. Así lo ha desvelado un estudio reciente de la plataforma Preply, especializada en la enseñanza de idiomas, y que ha dejado claro que hay una serie de lenguas poco comunes que están siendo especialmente bien remuneradas en el mercado laboral español.

El trabajo de la mencionada plataforma, ha consistido en analizar cerca de medio millón de ofertas de empleo para determinar cuáles son los idiomas que, más allá de su demanda, ofrecen los sueldos más altos. Y el ganador no es otro que el rumano, con un sueldo medio que supera los 83.000 euros anuales. Sorprendente, ¿verdad?.

El idioma que tienes que aprender para ganar un sueldo de 83.000 euros

Aunque pueda parecer insólito, el rumano se ha posicionado como el idioma extranjero más lucrativo que se puede aprender en España. Según los datos del estudio de la plataforma de idiomas Preply, dominar esta lengua puede traducirse en un salario medio anual de 82.865 euros. Esta cifra no sólo es llamativa por sí sola, sino que supone casi el triple del sueldo medio en España, que ronda los 29.000 euros. Esta diferencia tan abismal ha captado la atención de muchos profesionales que no tenían este idioma en su radar.

El motivo detrás de esta sorprendente cifra puede tener que ver con sectores específicos en los que la comunidad rumana está muy presente, o con posiciones donde se requiere una interlocución directa con clientes o proveedores de origen rumano. En cualquier caso, lo cierto es que hay una escasez de profesionales bilingües en este idioma, lo cual dispara su valor en el mercado.

Otros idiomas que también pagan muy bien

Después del rumano, hay otros idiomas que pueden suponer una excelente inversión si el objetivo es mejorar la nómina. En segundo lugar aparece el portugués, con un salario medio que supera los 68.000 euros. Teniendo en cuenta la cercanía cultural y geográfica con Portugal y Brasil, y la presencia de empresas lusófonas en nuestro país, no es de extrañar que esta lengua tenga cada vez más peso.

El árabe ocupa el tercer puesto, con unos nada desdeñables 67.357 euros de media al año. En un contexto de creciente colaboración económica con países del norte de África y Oriente Medio, las empresas valoran cada vez más a quienes pueden servir de puente cultural y lingüístico. Le siguen el griego y el francés, con sueldos medios de 58.333 y 54.725 euros respectivamente. En todos los casos, se trata de lenguas menos saturadas en el mercado, lo que aumenta la competencia salarial entre las empresas por perfiles que las dominen.

El inglés: mucho oferta de trabajo, pero peor pagado

A pesar de ser el idioma más demandado en España, el inglés no lidera la lista de los idiomas mejor pagados. De hecho, ocupa el noveno puesto en cuanto a retribución, con un salario medio de aproximadamente 49.000 euros. Eso sí, es el que cuenta con más vacantes: cerca de 16.000 ofertas solicitan esta competencia lingüística, lo que lo convierte en una herramienta indispensable, aunque no tan rentable como se podría pensar.

Curiosamente, idiomas como el francés y el alemán, que tradicionalmente han tenido buena reputación en el ámbito laboral, también muestran una baja relación entre demanda y salario. El francés, por ejemplo, es el segundo idioma más solicitado con 2.040 vacantes, pero queda por detrás de lenguas como el árabe o el portugués en cuanto a sueldo. Lo mismo ocurre con el alemán, que aunque sigue siendo importante en sectores técnicos y de ingeniería, no figura entre los idiomas mejor remunerados.

Hablar español también puede abrir puertas fuera de España

El estudio también analizó qué ciudades del mundo ofrecen mejores oportunidades a quienes dominan el español. Y entre todas, Montreal (Canadá) destaca por encima del resto, con una media salarial para hispanohablantes de 77.401 euros. Otras ciudades como Nueva York también figuran entre las más atractivas, con una gran cantidad de ofertas laborales para quienes hablan español, aunque sin cifras tan elevadas como la ciudad canadiense.

Desde servicios de atención al cliente hasta traducción o interpretación en contextos médicos, jurídicos o comerciales, los perfiles que dominan varios idiomas (especialmente si uno de ellos es el español) tienen mucho camino por delante.