Ni IKEA ni Sklum: ésta es la escalera toallero de bambú de diseño única en el mundo

Cuando se trata de organizar el baño, es importante dar siempre con las piezas que nos permitan alcanzar el estilo que nos gusta, pero además sin la necesidad de ocupar demasiado espacio. A no ser que tengamos una gran casa, con estancias amplias, lo normal es que el baño sea algo pequeño, por lo que en el caso de que desees renovarlo pero sin necesidad de verlo todavía más reducido, nada como elegir la escalera toallero de bambú de diseño que es única y que no encontrarás, ni en IKEA ni en Sklum.

Más allá de lo que pueda parecer a simple vista, esta no es una simple escalera toallero decorativa. Se trata del modelo Hanoï que está a la venta en la tienda online de Maisons du Monde y que ha sido diseñado con una sensibilidad especial, cuidando cada detalle para integrarse con armonía tanto en baños como en dormitorios. Su estructura vertical de 190 cm de altura permite colgar varias toallas sin ocupar apenas espacio, y su ligereza hace que puedas moverla fácilmente según lo necesites. Un producto que destaca de forma especial si tenemos en cuenta que estamos en un momento donde cada vez valoramos más lo natural, lo ecológico y lo funcional, por lo que esta escalera reúne todo lo que muchos buscamos: materiales sostenibles, diseño limpio y utilidad real. Y lo mejor de todo es que ahora se encuentra con un 65 % de descuento, pasando de los 79,90 € originales a tan solo 24,90 €. Una oportunidad que enamora a primera vista.

La escalera toallero que vas a querer en tu baño

Lo primero que llama la atención de esta escalera toallero de Maisons Du Monde es su material: bambú robusto y resistente a la humedad, perfecto para el entorno del baño. Pero también para habitaciones con una decoración boho, escandinava o incluso rústica. El bambú tiene esa cualidad única de ser cálido y ligero al mismo tiempo, con un tono claro que ilumina cualquier rincón.

El modelo Hanoï no tiene líneas rectas y frías. Sus formas son sutilmente irregulares, orgánicas, lo que le da un aire aún más auténtico. Cuenta con 6 barras horizontales, ofrece espacio más que suficiente para secar toallas, colgar ropa o incluso colocar pañuelos, revistas o luces decorativas si decides usarla fuera del baño.

Funcionalidad sin instalación ni herramientas

Otra de las grandes ventajas de esta escalera toallero de diseño es que no necesita anclajes. No hace falta taladrar ni clavar nada en la pared. Lo único que tienes que hacer es apoyarla suavemente y ¡listo!. Esto la convierte en una opción ideal para pisos de alquiler, casas vacacionales o para quienes simplemente no quieren complicarse.

Además, su peso ligero permite moverla con total facilidad. Puedes usarla como toallero por la mañana en el baño y trasladarla al dormitorio si te apetece cambiar la decoración. También es una solución muy práctica para habitaciones de invitados, porque permite ofrecer un espacio ordenado para sus prendas sin recurrir a muebles voluminosos.

Ideal para baños pequeños o espacios reducidos

Muchas veces nos quejamos de que no tenemos suficiente espacio en el baño, y acabamos acumulando toallas en sitios poco estéticos o incómodos. Esta escalera resuelve ese problema de una forma elegante y eficiente. Gracias a su estructura vertical y delgada (sólo 3,5 cm de profundidad) no ocupa prácticamente nada, pero multiplica el espacio disponible para secado o almacenaje.

También puedes combinarla con cestas colgantes, colocarla junto a un espejo o aprovecharla como base para colgar una guirnalda de luces. Su diseño versátil encaja tanto en estilos minimalistas como en ambientes más eclécticos. Y si te gusta cambiar de decoración según la temporada, esta pieza te lo pone fácil.

Una pieza ecológica y duradera

El bambú es un material natural, renovable y muy resistente, por lo que esta escalera no sólo es bonita, sino también una opción responsable con el medioambiente. Al no estar tratada con barnices agresivos ni pinturas artificiales, conserva su aspecto original y puede durar muchos años si se cuida bien.

Además, en un momento donde lo sostenible gana terreno frente al consumo impulsivo, optar por productos como este es una forma de contribuir a un estilo de vida más consciente. Menos plástico, menos muebles desechables y más diseño que respeta los ciclos de la naturaleza.

No podemos dejar de mencionar el precio. En plena era la que los precios de todo parece subir, encontrar un producto funcional, decorativo y sostenible por menos de 25 euros parece un milagro. Pero Maisons du Monde lo ha hecho posible con esta oferta del modelo Hanoï, rebajando su precio original en más del 60 %. Es un momento ideal para hacerse con una pieza única, que viste el espacio con elegancia y con la garantía de calidad de una firma reconocida por su buen gusto en el diseño de interiores.