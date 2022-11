¿Necesitas renovar tu lavadora? Aprovecha la rebaja más increíble de Ikea

La lavadora es uno de los electrodomésticos más importantes en el hogar, imprescindible para mantener nuestra ropa limpia y no tener que estar como nuestras antepasadas fregando a mano cualquier prenda o textil. Hoy te mostramos una lavadora de Ikea que es perfecta para ti si necesitas renovar la tuya o te has mudado a una casa en la que no la hay, ¡es de las mejores que vas a encontrar!.

Ikea siempre se ha destacado en el mercado por ofrecer al público todo lo necesario para el hogar, y aunque los electrodomésticos no siempre han formado parte de su catálogo, desde que lo hacen tienen mucho éxito, al igual que el resto de lo que en él puedes encontrar. La tienda sueca se esfuerza por ofrecer lo mejor a su clientela, y eso incluye todas las soluciones necesarias para tener el hogar preparado para el día a día y todo lo que se pueda necesitar.

La lavadora de Ikea que es un éxito en ventas

Se trata de la Lavadora UDDARP, una fantástica lavadora de 7 kg de capacidad que ofrece todas las funciones necesarias en este tipo de electrodoméstico, con un diseño sencillo y práctico para que puedas manejarla con total facilidad y sin complicaciones. Se adapta perfectamente a las necesidades de cualquier hogar y tiene actualmente un precio de 399€, ofreciendo la tienda sueca con su compra nada menos que 5 años de garantía.

Esta lavadora de Ikea te permite pesar automáticamente la cantidad de ropa que metes en el tambor para que pueda calcular la cantidad de agua y la duración de lavado y secado, lo que te permitirá ahorrar energía y, por lo tanto, ahorrarte un buen dinerito cada mes sin desperdiciar nada durante el uso de este electrodoméstico. Tiene una interesantísima función de inicio retardado de 4 horas que te permite realizar el lavado cuando más te convenga, así aprovecharás las franjas horarias en las que el uso de la electricidad sale menos caro.

Cuenta con varios programas de lavado que son muy interesantes (Eco, algodón, sintético, prendas delicadas, lana, vapor y ropa deportiva), además de un sistema de control equilibrado que automáticamente redistribuye la carga en el tambor y optimiza la velocidad del centrifugado. Tiene también un dispositivo de regulación diseñado para evitar posibles problemas que pudieran causar una fuga de agua, cortando el suministro de forma inmediata al detectarlos.

El kit de venta incluye 4 pies regulables para que la puedas colocar a la altura que más te convenga. En cuanto a sus medidas, son 59,5 cm de ancho, 57,2 cm de fondo y 85,5 cm de alto, con una longitud de cable de 1,2 m y un peso de 65 kg.