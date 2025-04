Nadie lo creía pero el BOE lo confirma: la convocatoria masiva de oposiciones en España es oficial

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado lo que muchos aspirantes llevaban meses esperando: una convocatoria masiva de oposiciones en España que abre miles de puertas a quienes sueñan con un empleo estable en la administración pública. Son más de 4.700 plazas, repartidas en 334 convocatorias, y abarcan desde puestos para quienes solo tienen la ESO hasta los que requieren titulación universitaria.

Lo más sorprendente es que esta convocatoria de oposiciones que anuncia el BOE, no sólo se dirige a perfiles muy cualificados. También hay hueco para quienes no tienen estudios superiores, lo que convierte esta convocatoria en una de las más inclusivas de los últimos años. Las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas y locales, están reforzando sus plantillas con plazas para profesores, policías, juristas y funcionarios de todo tipo. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha centralizado toda la información en su página oficial, pero también se puede acceder a los detalles a través del BOE y los boletines autonómicos. Este movimiento no es casual: responde a la necesidad urgente de cubrir vacantes y rejuvenecer la plantilla del Estado, donde muchos empleados se jubilarán en los próximos años. Además, varias bolsas de empleo público están abiertas de forma paralela, permitiendo a los aspirantes entrar como interinos, ganar experiencia y sumar puntos en futuros procesos selectivos. De este modo, en abril de 2025, presentarse a una oposición es una opción más que razonable para un empleo estable.

El BOE confirma una convocatoria masiva de oposiciones en España

La magnitud de esta convocatoria masiva de oposiciones en España anunciada en el BOE es evidente. Son 4.719 plazas que se distribuyen en 334 convocatorias ya activas, muchas de ellas con plazos de inscripción abiertos en estos momentos. El dato más relevante es que estas plazas no están concentradas en una única administración: hay oportunidades en ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios e incluso instituciones europeas.

Entre las plazas ofertadas, se encuentran oposiciones para todos los niveles de formación. El Grupo C2, al que se accede con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), tiene 14 convocatorias. Para el Grupo C1, que exige Bachillerato, hay 21 procesos. Y el grueso de la oferta se concentra en los Grupos A2 y A1, pensados para quienes poseen un título universitario, ya sea grado, licenciatura o equivalente. Con, por ejemplo, 61 convocatorias en el Grupo A1.

Además de los procesos clásicos, el Gobierno ha reactivado bolsas de empleo público que pueden ser una vía rápida para conseguir experiencia, estabilidad y puntos. Algunas de estas bolsas están abiertas hasta diciembre de 2026, lo que demuestra que esta ofensiva de empleo público no es flor de un día, sino un plan a medio y largo plazo.

Las plazas más destacadas: de profesores a juristas de la UE

En esta convocatoria masiva de oposiciones en España que anuncia el BOE, destacan algunas plazas clave por su volumen o por el interés que despiertan. La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Educación, ha abierto un proceso para cubrir nada menos que 1.877 plazas de profesores de Enseñanza Secundaria. Se exige titulación universitaria (grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura), y del total, 1.584 plazas son de turno libre, 153 están reservadas para personas con discapacidad y 140 para promoción interna. Las especialidades más solicitadas son Física y Química, Matemáticas y Educación Física.

También resalta la convocatoria de 440 plazas para Policía Municipal de Madrid, todas ellas de acceso libre. Solo se requiere el título de Bachillerato, lo que hace que sea una gran oportunidad para quienes buscan un empleo estable y con buenas condiciones sin necesidad de estudios universitarios. El plazo de presentación de solicitudes se cierra el 24 de abril.

En el plano internacional, la Unión Europea abrió un proceso selectivo para contratar 208 juristas lingüistas. Ha sido una de las convocatorias más específicas, ya que buscaban expertos con dominio del Derecho y de lenguas como danés, alemán, inglés, estonio, croata, neerlandés, rumano o esloveno. La fecha límite para apuntarse se cerró el pasado jueves 10 de abril a las 12:00 (hora de Bruselas).

Oportunidades en el Ministerio de Educación y bolsas activas

Otra de las administraciones que ha lanzado nuevas plazas es el Ministerio de Educación. En este caso, se trata de 124 puestos para maestros de Educación Primaria. Se admite tanto el título de Grado como antiguas diplomaturas, como Magisterio o la especialidad en EGB. De esas 124 plazas, 115 están destinadas al acceso libre y 9 reservadas para personas con discapacidad. El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de abril.

Además de las oposiciones, el BOE ha publicado nuevas bolsas de empleo público que pueden ser una excelente puerta de entrada para futuros procesos selectivos. Algunas de las más destacadas son:

Bolsas de empleo para ATS en Cantabria, abiertas a diplomados o graduados en Enfermería, incluyendo especialidades como Enfermería del Trabajo.

abiertas a diplomados o graduados en Enfermería, incluyendo especialidades como Enfermería del Trabajo. Bolsas para m aestros en la Comunidad de Madrid, dirigidas a diversas especialidades educativas.

dirigidas a diversas especialidades educativas. Bolsas para operarios en Cantabria , para las que basta con tener la ESO o el antiguo Graduado Escolar.

, para las que basta con tener la ESO o el antiguo Graduado Escolar. Plazas para profesores de Música y Artes Escénicas, Formación Profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas en Madrid.

Estas bolsas permiten trabajar como interino, lo que es una gran ventaja para quienes no superen en primera instancia una oposición, pero buscan entrar en el sistema público y acumular puntos para futuras convocatorias.

Toda la información sobre esta convocatoria masiva de oposiciones en España está disponible en la web oficial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como en el propio Boletín Oficial del Estado (BOE) y los boletines autonómicos correspondientes, como el de la Comunidad de Madrid (BOCM). Ahí se pueden consultar las bases, requisitos específicos, plazos, modelos de solicitud, tasas y forma de presentación, que en la mayoría de los casos se realiza online mediante certificado digital o sistema Cl@ve.