Es el mueble más versátil y cómodo que necesitas en tu casa y es de Ikea

Si tienes ganas de que en tu hogar haya un mueble que sea el más funcional de todos aunque inicialmente haya sido creado para un propósito muy específico, nada como elegir una de las novedades en la tienda de mobiliario y decoración más famosa de todas. Descubre a continuación, el mueble más versátil y cómodo que necesitas en tu casa y que además es de Ikea. Un mueble que seguro te va a sorprender y que querrás tener de inmediato.

Ikea vende el mueble más versátil

Si por algo suele destacar Ikea es por presentar siempre los muebles más originales a la par que funcionales. Muebles para todas las estancias de la casa y para todas las funciones de modo que muchas veces los compramos con un propósito o tienen un fin, pero los acabamos convirtiendo en algo completamente distinto.

Es lo que ocurre precisamente con la última de las novedades de Ikea. El cambiador Gulliver, que si bien ha sido creado y pensado para que lo usemos en la habitación de un bebé, con el fin de poder cambiarle el pañal fácilmente, se ha convertido en un mueble que muchos clientes de Ikea están comprando para usarlo de otra manera.

En el caso de que lo compres para usarlo como el cambiador que es, el modelo Gulliver es uno de los mejores. Un cambiador en color blanco, elaborado en madera maciza y con unas medidas de 82 x 54 x 93 cm (ancho, fondo y altura) de manera que cambiar al bebé será de lo más sencillo. Además estará a tu altura y te será más fácil tener a mano los pañales y con ello, tardarás mucho menos tiempo.

El mueble tiene una parte superior en forma de bandeja para que puedas tumbar al bebé mientras lo cambias. Luego dispone de dos baldas que te van a servir para que puedas poner en ella pañales, toallitas, la crema del bebé y todo lo que se necesita para cambiarlo correctamente.

Y una vez el bebé haya crecido, no hace falta que tires el cambiador Gulliver. Puedes hacer como otros muchos clientes de Ikea que lo están comprando para usarlo como un mueble auxiliar que puedes poner en el dormitorio o también en el baño o incluso en la sala de estar o porqué no, en el jardín o la terraza. No deja de ser un mueble con baldas amplias al que seguro que le vas a sacar partido.

Si tú también quieres tener el mueble que más gusta actualmente en Ikea no lo dudes. Lo tienes en las tiendas Ikea y en su web a un precio de 89 euros.