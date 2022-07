La morosidad se dispara en las comunidades de vecinos: los costes suben un 50% en 15 meses

El alza desbocada del precio de la energía ha provocado que se incrementen las derramas extraordinarias en las comunidades de vecinos porque los gastos se han disparado hasta un 50%. Y por ende, la morosidad ha aumentado considerablemente en los últimos 15 meses, según explica a OKDIARIO el Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

En las comunidades de propietarios de un edificio con ascensor el precio de la luz ha subido un 120% en los últimos 15 meses. En concreto, «en 2021, el incremento de la luz, con respecto al año 2020, fue de un 42%; y en 2022, con referencia a 2021, el aumento ha sido de un 77% -promedio de los tres primeros meses de 2022-«, explican los administradores de fincas.

Por otro lado, a las comunidades de vecinos también les ha afectado la subida del precio de los combustibles. Por ejemplo, llenar una caldera de gasoleo de 15.000 litros tenían un coste de 7.850 euros en 2020; un año después subió hasta los 9.300 euros; y en 2022, el importe ya ha superado los 18.000 euros.

Mientras que la mayor subida de precio se ha dado en el gas, «para el mismo consumo, una factura de enero de 2021 alcanzaba los 12.684 euros, y en enero de 2022 superaba los 43.000 euros», aseguran desde CGCAFE. Además, se prevé que en los próximos meses continúe subiendo.

Ante este escenario, los administradores de fincas aseguran que «muchas comunidades de propietarios han tomado medidas para abaratar el importe de las facturas, como es la reducción de las horas de calefacción y de temperatura». Mientras que otras comunidades han tenido que realizar derramas extraordinarias para poder afrontar las facturas.

«En resumen, y aún habiendo tomado estas medidas, las comunidades de propietarios han incrementado su presupuesto anual entre un 40% y un 50%», afirman.

La situación empeorará

Los administradores de finca alertan de que existe la posibilidad de que la situación empeore en la temporada de otoño e invierno. Por ello, «hemos solicitado al Gobierno que se aplique a las comunidades de propietarios la tarifa de los hogares, que es mucho más económica que la que actualmente se aplica y que es muy parecida a las tarifas industriales», dicen.

El CGCAFE considera que estos precios tan elevados seguirán provocando un aumento de la morosidad en las comunidades de vecinos si no se toman medidas. También creen que conllevará a que muchas familias no puedan pagar los gastos comunitarios, teniendo que asumir el resto de los propietarios la parte de la cuota comunitaria que no se haya pagado.