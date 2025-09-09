Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ha logrado llevar ejecutar OPA hostil sobre Mediobanca después de que se haya hecho con el 62,3% del capital social, según informó este lunes, 8 de septiembre, la compañía en un documento regulatorio.

El banco más antiguo del mundo, puesto que sus orígenes se remontan a 1472, ha constatado que el cierre del periodo de compra iniciado el 14 de julio se ha traducido en una participación mayoritaria toda vez que BMPS optó por mejorar la OPA hace justo una semana.

Monte dei Paschi decidió entonces aumentar en 750 millones de euros adicionales su oferta por Mediobanca, lo que elevó el valor de la misma a 16.950 millones de euros.

Además, indicó que abonaría 0,90 euros en efectivo por cada acción de Mediobanca, cifra que se sumaría a los 2,533 títulos de nueva emisión por cada participación en este último banco.

Por otro lado, la dirección de Monte dei Paschi retiró el objetivo de adquirir, al menos, el 66,67% de las acciones de Mediobanca para considerar exitosa la operación. Dicho umbral se rebajó al 35%.

La entidad toscana, que este martes subía en la Bolsa de Milán un 2,93% sobre las 11.05 hora peninsular española, ha recordado que reabrirá el proceso de compra a tenor de lo dispuesto en el folleto de la OPA los próximos días 16, 17, 18, 19 y 22 de septiembre.

La OPA de Mediobanca

El pasado 21 de agosto se reunía la junta de accionistas de Mediobanca con una presencia del 78% del capital social, que rechazó la propuesta del consejo relativa a la autorización para ejecutar una oferta pública voluntaria de canje sobre todas las acciones ordinarias de Banca Generali, según comunicó la entidad. «Mediobanca, tras conocer el resultado de la junta, declara caducada la oferta sobre Banca Generali», anunció el banco.

En este sentido, hay que recordar que el pasado mes de abril, el consejo de administración de Mediobanca aprobó el lanzamiento de una Oferta Pública de Intercambio Voluntario (OPI) de 6.300 millones de euros sobre el 100% de las acciones ordinarias de Banca Generali con el objetivo de fusionarla con su división de gestión patrimonial.