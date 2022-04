La primera jornada de descuento de los combustibles ha sido un auténtico caos. Los problemas informáticos en las gasolineras han provocado que miles de consumidores se queden sin descuento o que incluso tengan que pagar el precio normal de la gasolina o el diésel. Los empresarios de las estaciones de servicio lo achacan a que el Gobierno no les ha dado el tiempo suficiente para poner en marcha los programas para realizar la bonificación de 20 céntimos al cliente. Una incidencia que se ha repetido en varios puntos de España y que también ha afectado a las gasolineras Repsol.

Afectados explican que «el primer día de descuento ha sido un auténtico caos por las colas y la falta de información en las estaciones de servicio, la gente no tenía claro si el dinero que aparecía en el surtidor era el que finalmente tenía que pagar o aún faltaba aplicar el descuento».

No obstante, las principales afectadas son las estaciones de servicio que no han podido trabajar con normalidad este viernes. «Es una vergüenza y un caos lo que está sucediendo. Quizá después no nos quieran abonar el dinero que estamos adelantando por no hacerlo de forma correcta», lamentan.

«Las gasolineras están intentando abrir y adaptarse, pero en conversaciones que tenemos con muchos empresarios sabemos que están teniendo muchos problemas. Algunos optan por ofrecer combustible sin descuento o por pedir a los clientes que busquen otra estación de servicio donde se lo puedan aplicar», añade.

Unos problemas que han provocado que ya haya gasolineras completamente cerradas al tener el sistema informático completamente colapsado y no poder realizar las bonificaciones que exige el Gobierno. Otras han decidido continuar con su actividad y cobrar el precio normal que marca el combustible para este viernes avisando a sus clientes.

Repsol también ha sufrido problemas a nivel nacional en su sistema informático por la avalancha de clientes que han acudido a reportar a sus estaciones de servicio. En este caso, no ha sido por falta de tiempo para adoptar las medidas, ya que la energética se adelantó a todas petroleras a la hora de anunciar su bonificación, sino por un aumento de la demanda derivada del aumento del descuento de hasta 30 céntimos de descuento por litro de combustible.

Cierre de gasolineras

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha alertado de la «dramática situación» a la que se enfrentan las estaciones de servicio con la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, y no descarta cierres en el sector de las gasolineras

La CEOE se alinea así con el mensaje trasladado ayer por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (Ceees), que forma parte de la patronal, y ha lamentado el desconocimiento por parte del Ejecutivo de los procedimientos de abono a la hora de diseñar este descuento, que en su opinión supone «la asfixia financiera» para muchas empresas.