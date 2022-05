El cuidado del cabello no tiene que ser complicado, si consigues productos de calidad con fórmulas eficaces puedes lucir una melena saludable, bonita y cuidada sin pasar horas en el baño. Un producto que no puede faltar en tu rutina es el producto reparador para cabello de Freshly, te ayudará a lucir pelazo en verano y tu pelo lucirá más sano que nunca.

Cuidar el cabello con productos específicos es esencial para mantenerlo en plena forma, lo importante es optar por productos que contengan ingredientes de calidad y que ofrezcan resultados con la aplicación. En verano, mantener el pelo mimado puede parecer misión imposible, pero con este producto reparador de Freshly Cosmetics no tendrás que preocuparte de nada.

Luce pelazo con este reparador para pelo de Freshly Cosmetics

El Hair Radiance Keratin Spray es un spray capilar protector que te ayudará a cuidar de tu cabello durante el verano, una de las épocas donde más sufre por la playa, las piscinas y la exposición continuada al sol, factores que pueden provocar sequedad en el pelo. También, tiene una acción reparadora para poder lucir una melena sana y sedosa todos los días.

Este spray con queratina vegetal te ayudará a fortalecer y conseguir más densidad en el cabello. Es eficaz para reparar hasta un 90% del cabello débil y dañado y no incluye ni sulfatos ni siliconas, así que es apto para todo tipo de cabellos. ¡Conseguirás un cabello más brillante y fácil de desenredar!

No solo conseguirás un pelo más bonito, también podrás protegerlo cuando apliques calor con planchas o secadores, aumenta un 44% la resistencia al daño térmico y no deja residuos si se aplica en el cabello húmedo. Es ideal para después de la ducha y por mucho que hidrate, no dejará el cabello apelmazado o graso con la aplicación.

En menos de un mes podrás empezar a notar resultados visibles en la melena, no obstante, notarás pequeños cambios desde la primera aplicación, podrás cepillarlo con más facilidad y te protegerá de factores externos como los rayos UV, para que tus planes de verano no arruinen tu melena de escándalo.

Tiene un perfume natural con notas cítricas de limón, naranja y pomelo, combinadas con un toque de grosella y melocotón. Un olor veraniego que durará muchísimo en tu pelo y que te recordará a las cálidas tardes de verano durante todo el año. ¡Se volverá un ‘must’ en tu rutina de cuidado capilar!

Además, tendrás la tranquilidad de saber que es un producto que se adapta a todo tipo de cabellos y rutinas, así tus esfuerzos no serán en vano. Puede utilizarse con el método curly, pues no utiliza siliconas ni sulfatos en la composición y es apto para embarazadas. ¡No habrá excusa para no mimar a tu cabello este verano!

Ahora puedes conseguirlo en la web de Freshly Cosmetics y tiene un precio de 16 euros. Es un spray protector y reparador que conseguirá que vuelvas a enamorarte de tu cabello este verano. Dale una oportunidad y verás como ya no podrás vivir si él, marcará la diferencia desde el primer uso y lucirás una melena como de peluquería en menos de un mes.