La diseñadora del antiguo régimen

La diseñadora Elena Benarroch pasaba todos los veranos unos días de vacaciones en Mallorca invitada por su amiga Cristina Macaya. El porche de la magnífica residencia de Es Canyar, la loggia de gran casa de la mítica propiedad de la que fue anfitriona de la isla por excelencia, donde se han sentado a conversar en infinidad de ocasiones las personalidades más relevantes que pasan por la isla, le sentaba a Benarroch como un guante. En la cocina de la casa cocinaba y se notaba, Recibia a su íntimo amigo de la infancia Miguel Bosé tras uno de sus conciertos, y se notaba.

A Macaya le gustaba la personalidad de Benarroch, su vida de mujer ligada a la gran cultura, y cuidaba de ella como de una hermana. Elena vive y ha vivido muy cerca del poder en España. Tiene información privilegiada sobre lo que está pasando o está por venir, pero nunca lo reconocería. Ser recibido en su casa madrileña te introduce en un mundo variopinto pero selecto. No sé lo que pensara de estos tiempos de incertidumbre y es muy difícil prever lo que va a ocurrir, hay que ir con mucho cuidado, pero es optimista y cree en España, gobierne quien gobierne. Lo define como un país es un país maravilloso que saldrá adelante.

Tenemos los mejores productos, la mejor cocina, empresas de primerísimo nivel y alta calidad que los españoles, en un ejercicio sano de patriotismo, debemos defender. Yo lo llamo ‘pongamos la máquina en marcha’ y eso significa que los que pueden, deben seguir gastando, sin endeudarse, pero gastando comprando producto español. Aquí están las mejores playas, los mejores hoteles, las mejores tiendas y restaurantes. Hay que sacudirse los complejos y valorar que lo que tenemos nosotros es mejor incluso que lo de fuera. Si se para el consumo, o los que pueden consumen fuera, vamos al desastre total. En este sentido hay que ser patriota. Y optimista, sobre todas las cosas.

Respecto a ella hay mucha leyenda. Felipe González es muy amigo suyo pero no es presidente desde hace muchos años. Es un privilegio escucharle porque su opinión es la de un gran estadista, pero ya no está en los centros de poder. Se ha escrito en infinidad de ocasiones que era la musa de la izquierda refinada. La asesora de Sonsoles Espinosa , la mujer de Zapatero.Se han dicho y escrito muchas tonterías: que es la diseñadora mas innovadora de España, que vivió en Nueva York en la Factory de Andy Warhol, que es historia de España y de su estilo de vida…, pero algunos callan, como callaba Cristina, porque los que más saben son los que más callan, me decían cuando surgían temas de cierto interés social o político. Era otro tiempo en el que a Sanchez ni se le esperaba, ni se le quería esperar. ¿Quién debe ser la Elena de los Sanchez?