Hércules hace historia para el fútbol brasileño y mete a Fluminense en semifinales del Mundial de Clubes

Un gol de Hércules en el minuto 70 de partido hizo historia para el fútbol brasileño en Orlando y metió a Fluminense en las semifinales del Mundial de Clubes. Después de cargarse al Inter de Milán en octavos, el equipo sudamericano se cargó al Al Hilal de Inzaghi en cuartos y ya es el primer equipo en meterse en semifinales en este torneo.

Hizo historia Fluminense venciendo al Al Hilal para meterse entre los cuatro mejores del Mundial de Clubes. Se vivió un partido muy igualado hasta que el primer disparo a portería fue para dentro. Lo hizo Martinelli. La reacción en la segunda parte de los árabes fue buena con el empate de Marcos Leonardo, pero no les dio para más. No estuvieron a la altura. En el 70, Hércules hizo el gol de la victoria para los brasileños.

Fluminense y Al Hilal se plantaron en Orlando con la misión de hacer historia en el primer gran Mundial de Clubes de la historia. Los primeros querían confirmar el golpe sobre la mesa del Brasileirao después de cargarse al Inter. Los árabes querían también su sitio después de protagonizar la gran sorpresa del campeonato eliminando al Manchester City.

El inicio de partido no fue futbolístico. Fue demasiado emotivo. Ambos equipos guardaron antes de empezar un emotivo minuto de silencio por la memoria de Diogo Jota. Hubo dos jugadores que lo vivieron con mucho dolor: Joao Cancelo y Ruben Neves. Los dos fueron ex compañeros del portugués. En el caso de Neves, amigo íntimo desde hace muchos años. Los momentos de dolor fueron tremendos y no pudieron evitar las lágrimas antes de afrontar el compromiso.

En el campo, los primeros minutos de partido sucedieron sin que pasases nada del otro mundo. Los dos equipos se estaban respetando mucho. Ordenados y esperando al rival. Y con muy pocas ocasiones de peligro. Media hora de partido, llegaba el primer ‘cooling break’ y ninguno había tirado a la portería rival.

Estaba siendo más incisivo en el primer tiempo Fluminense, pero con nulo peligro. Lo más llamativo de una aburrida primera mitad fueron las tarjetas amarillas. Freytes y Lodi, uno para cada equipo, vieron dos cartulinas que le hacían perderse unas hipotéticas semifinales.

Fluminense golpea primero

Hasta que al borde del descanso, en el minuto 40, Martinelli desatascó el encuentro con el primer disparo a portería. Y vaya disparo. Cancelo falló en su propia área, la pelota le cayó al brasileño y este la puso en la escuadra. Un golazo impresionante que adelantó a Fluminense en el partido. La hinchada brasileña enloqueció. Poco después vio amarilla Martinelli y también se perderá la siguiente ronda.

La primera parte terminó con polémica. Pudo empatar Koulibaly en el 45, pero lo evitó Fabio con una gran parada. Y en el descuento, el colegiado pitó un penalti de Samuel Xavier sobre Marcos Leonardo. Pero el VAR le llamó y la pena máxima no se retiró. No había nada.

Marcos Leonardo empata tras el descanso

Comenzó fuerte la segunda mitad Al Hilal. Metió a Fluminense en su área y tardó solamente cinco minutos en empatar el partido. Tras un saque de esquina al área, Koulibaly remató de cabeza, la pelota quedó muerta y Marcos Leonado volvió a ser el más listo del área. Se hizo con el cuero y la puso al fondo de la red. Un golazo y una reacción del equipo árabe como la del encuentro ante el City. Un delantero que ya se lleva cuatro goles en el torneo y, por lo tanto, es el pichichi del Mundial.

El partido estaba loco. Mucho más abierto y emocionante. En el minuto 54 y tras un error de Lodi, se quedó solo Cano ante Bono. Un mano a mano que el delantero de Fluminense no ejecutó bien. El ex portero del Sevilla le robó la pelota y salvó el gol.

Hércules puso el segundo para Fluminense

Estaba siendo mejor en el segundo tiempo Al Hilal. Ligeramente, pero superior. Los de Inzaghi estaban rondando el área, pero no encontraban el gol de la remontada. Hasta que en el minuto 70 fue Hércules quien adelantó a Fluminense de nuevo en el partido. Había salido por Martinelli y cogió su magia goleadora para colocar el 2-1. Cogió la pelota dentro del área tras otro desbarajuste defensivo del equipo árabe y no perdonó.

Aguantó el 2-1 e historia Fluminense. El equipo brasileño ya está en semifinales. Aunque en ese partido del próximo martes no podrán contar con Freytes y Martinelli sancionados. Y Samuel Xavier terminó lesionado. Ahora le toca esperar rival, que saldrá del duelo entre Palmeiras y Chelsea.