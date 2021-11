La socimi Merlin Properties, inmobiliaria participada por Santander y BBVA, cerró el pasado mes de abril un acuerdo con Edged Energy, filial de la compañía americana especialista en tecnología Endeavour, para construir cuatro centros de datos en Madrid, Bilbao, Barcelona y Lisboa, en reservas de suelo de inmobiliaria.

Ismael Clemente, CEO de la compañía, explica en una entrevista con OKDIARIO, que «en estos momento tenemos las cuatro licencias de los centros de datos solicitadas. En un mundo razonable, antes de final de año deberíamos tener las licencias de Madrid y Barcelona, proyectos que vamos a levantar en especulativo. Y nuestro objetivo, si la administración lo permite, es tener los centros funcionando en 2023».

Según el consejero delegado de Merlin, el principal problema que se están encontrando es la lentitud de las administraciones. «Autorizar un centro de datos en Estados Unidos es un juego de niños y en España debería serlo porque no es más que una nave industrial, pero aquí lleva tiempo».

Por ello, la socimi se plantea buscar otras localizaciones que sirvan de comodín. «Se trata de buscar una segunda ubicación cerca de donde pensamos levantar el centro de datos y el Ayuntamiento que más rápido nos otorgue la licencia, pues allí lo construiremos», comenta Clemente.

España, mercado estratégico

El segmento de data centers ha sufrido un importante crecimiento en los últimos años y actualmente se alza como un mercado en expansión a nivel mundial. Además, España se alza como un país clave para estos activos debido a que se ubica en una posición estratégica.

«Si quieres tirar un cable desde Latinoamérica para Europa, lo normal es que entre por España o Portugal y si lo quieres tirar desde Estados Unidos, lo mismo e igual desde África. España está en una ubicación estratégica y privilegiada», asegura el directivo.

El consejero delegado de Merlin bromea diciendo que al principio cuando se plantearon entrar en el mercado de centros de datos, lo consideraban «el hermano pequeño de la logística, pero ahora creemos que es posible que algún día genere más rentas que la logística».

Logística

En cuanto a los proyectos logísticos, Clemente explica que la socimi tuvo bastante acierto cuando en 2017 y 2018 compró gran cantidad suelo para desarrollar activos logísticos. «Nosotros no somos muy amigos de los bancos de suelo, porque cuesta mucho dinero, los metes en el balance y durante un tiempo no producen nada. Y una compañía como la nuestra no se puede permitir gastarse dinero en algo que no produzca nada, porque nosotros vivimos de pagar dividendo», apostilla.

No obstante, Merlin tomó esta decisión como una anticipación, puesto que preveía que el precio del suelo para logística iba a subir notablemente en el futuro. Así, la compañía adquirió en torno a 1,1 millones de metros cuadrados de edificabilidad y actualmente sólo le quedan 600.000 m2 de terreno por construir.

En este sentido, el CEO de la firma asegura que van a continuar desarrollando proyectos en los próximos meses o años. «Y si surge alguna oportunidad, rellenaremos. Pero ya no creo que vayamos a comprar en los mismos niveles que lo hicimos en su momento, porque actualmente los precios de suelo ya son absolutamente disparatados».

La firma Merlin Properties está especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica. Invierte principalmente en oficinas, centros comerciales y plataformas logísticas. En el primer semestre de 2021, el valor de la cartera de activos de la socimi ascendía a 12.893 millones de euros, un 0,6% más que respecto al cierre de 2020. Esto de debe en parte a la revalorización en sus inmuebles logísticos y de oficinas, mientras los centros comerciales y los hoteles aún se devaluaron ligeramente.