BBVA ha caído esta mañana alrededor del 6% en Bolsa tras presentar unos resultados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no han convencido al mercado. En concreto, la entidad obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.511 millones de euros en el conjunto del 2025 en comparación con el año anterior, lo que supone un incremento del 4,5% en términos interanuales. El nivel de ganancias es récord, pero los analistas apuntan a que es menos de lo esperado por los inversores.

Javier Cabrera, analista de XTB, explica la gran caída en Bolsa de BBVA por la cifra de beneficios en el cuarto trimestre, que fue de 2.533 millones de euros, «muy en línea con el alcanzado el trimestre precedente», como reconoce el propio grupo. Es decir, sin grandes incrementos que reflejen una mejora en los últimos tres meses del año.

En ese sentido, el experto considera que este resultado trimestral es menor de lo esperado por el consenso de mercado y al aumento de las provisiones en lugares clave, como Turquía o México. Es decir, los fundamentales en estos mercados, que son verdaderos pilares para BBVA, pueden no ser suficientemente sólidos.

En el caso de México, Cabrera apunta a que el banco está expuesto a riesgos a largo plazo, como los aranceles que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quiere imponer al país que dirige Claudia Sheinbaum. De hacerse efectivas las tarifas, estas serían una gran amenaza para la entidad.

Por el momento, BBVA ha reducido su beneficio en México un 3,4%, hasta los 5.264 millones de euros, con unos ingresos totales de 15.198 millones, un 0,9% menos. El negocio en Turquía progresó en el año, con los beneficios en 805 millones (+31,8%) y los ingresos situados en 5.213 millones (+23,8%).

Riesgos de BBVA y caída en Bolsa

Por otro lado, el analista de XTB alerta de una «alta propensión» del sector bancario español de entrar en una guerra hipotecaria, algo que podría «lastrar considerablemente el margen» de BBVA. Y es que, en un contexto de falta de oferta inmobiliaria y de alta demanda, la presión de este mercado puede conducir a una lucha competitiva por hacerse con este tipo de créditos.

Con todo, Cabrera resalta que la cifra de beneficios de BBVA es «sólida y de calidad» y achaca también las caídas de hoy del banco a los «múltiplos exigentes» en los que estaba cotizando. «Cuando se cotiza a múltiplos altos, el mercado no perdona y cualquier cifra no esperada se castiga con ventas», agrega.

El banco se ha preparado ante posibles caídas tratando de atraer capital con una sustancial subida del dividendo. En concreto, la entidad repartirá una retribución complementaria de 0,60 euros por acción, que será pagadero en abril de 2026. Si se suma el dividendo a cuenta ya pagado en noviembre, de 0,32 euros, se alcanza un reparto de 0,92 euros con cargo a los resultados de 2025. Esto supone una distribución total de 5.249 millones de euros.

No obstante, ni siquiera esto ha parecido convencer a los inversores, que han llevado a la entidad a caer alrededor del 6% y a arrastrar a todo el Ibex 35 a un descenso superior al 1%.