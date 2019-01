Trea apuesta por la creación de fondos propios tras la pérdida de un 25% de sus activos por BMN

La gestora independiente de activos Trea AM impulsa la creación de fondos propios y la búsqueda de socios en Europa de cara a 2019

La gestora independiente de activos, Trea Asset Management, cerró el ejercicio económico de 2018 con un total de 4.400 millones de activos administrados. Esta cifra supone una pérdida de 1.100 millones de euros, el 25% de sus activos, como consecuencia de la pérdida del fondo de inversión de Banco Mare Nostrum (BMN), que fue integrado en Bankia en junio de 2017.

De cara a los próximos años, la gran apuesta de Trea AM pasa por seguir desarrollando un equipo de ventas fuerte que les permita gestionar el doble de activos, impulsando el crecimiento orgánico de la gestora, y a su vez fomentar la creación de fondos marca Trea. Por el momento, administran 130 millones de euros en fondos de marca propia, pero su objetivo es llegar a alcanzar los 500 millones de cara a los próximos tres – cinco años. Sin embargo, Antonio Muñoz-Suñe, CEO y CIP de Trea, ha señalado que ‘con un año como el 2018, esta realidad es muy complicada’. En este camino, apuntan como una buena opción llevar a cabo alianzas con Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI), Agencias de Valores (AV) y Sociedades de Valores (SV).

Las dos grandes cuentas que gestiona Trea AM son Mediolanum, desde 2010, con activos por valor de más de 1.800 millones, y Cajamar, que ya está entrando en su cuarto año, con un activo de más de 2.000 millones de euros. Además, el consejero delegado de Trea explica que, “nuestra intención es convertirnos en un referente de las gestoras independientes en España y en toda Europa, y somos la séptima gestora que más creció en 2018, por detrás de grandes entidades bancarias como BBVA, Bankia o Bankinter”.

Muñoz-Suñe ha destacado en un encuentro con medios que,”no soy muy optimista con los mercados, estamos atravesando una fase macroeconómica compleja, pero no todo lo malo dura. Yo firmaría repetir los últimos tres años con el mal final de año que hemos tenido incluido”.

A lo largo de 2018, Trea AM ha analizado diferentes operaciones corporativas en Francia, Italia, Holanda, Luxemburgo y Portugal, pero la entidad destaca que, “en estas fusiones lo que buscas es que las gestoras tengan equipos muy buenos, canales que tú no tengas y una operativa que agregue valor, por lo que cada vez es más difícil. No tenemos necesidad de operar si estas sinergías no resultan muy positivas para Trea”. Además, en 2018, la gestora ha incorporado a su equipo de gestores nombres muy reconocidos como los de Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot o el responsable de renta variable europea, Xavier Brun.

Otro de los frentes abiertos que mantiene la entidad en la actualidad, a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es la gestión de la agencia de valores Q-Renta. Esta gestora, acumuló una excesiva participación en ocho fondos del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) generando un grave problema de liquidez.