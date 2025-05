Mercadona tiene a precio de saldo los cosméticos más deseados: están causando furor

En el mundo del maquillaje, no todo lo que compramos tiene porqué ser caro. Y Mercadona lo sabe bien. La cadena de supermercados valenciana lleva años posicionándose como una de las favoritas en productos de belleza gracias a su marca propia, Deliplus. ¿La clave de su éxito? Precios imbatibles y una calidad que, cada vez más, se acerca a la de marcas mucho más exclusivas. Y cuando un producto bueno, bonito y barato llega a sus estanterías se desata el furor, tal y como está ocurriendo con sus nuevas paletas de sombras de ojos.

Ir a Mercadona estos días y encontrar que el estand en el que suelen colocar las sombras de ojos, tiene un hueco destacado se ha convertido casi en algo normal. La culpa es de las nuevas paletas de sombras de ojos Deliplus, que están arrasando ya que no sólo tienes los tonos de moda esta primavera sino que incluso se utilizan a modo de colorete. Aunque técnicamente no se venden como tal, algunas de sus tonalidades más rosadas están siendo utilizadas para dar color a las mejillas, y con un resultado que no tiene nada que envidiar a los productos de gama alta. Lo mejor: cada paleta cuesta sólo 4 euros, una cifra que parece difícil de creer para un cosmético tan versátil y que ahora te contamos al detalle.

Las paletas de ojos que arrasan en Mercadona

Con un formato compacto, práctico y estéticamente muy atractivo, estas paletas están disponibles en tres combinaciones: 08 nude, 10 rosados y 11 verdes. Cuatro sombras por paleta, en una selección de tonos muy cuidada, que permiten crear desde looks diarios hasta maquillajes más sofisticados y que te explicamos a continuación, una a una.

Paleta Deliplus 08 nude

Hay productos que nunca pasan de moda, y los tonos nude son el mejor ejemplo. La paleta 08 es perfecta para quienes buscan una mirada natural, limpia y bien definida. Incluye cuatro tonos en la gama de los marrones y beiges, con acabados mates y satinados que combinan entre sí con mucha facilidad. Lo que más destaca es su equilibrio: ni demasiado cálidos ni demasiado fríos.

Este tipo de tonos favorecen a prácticamente cualquier tono de piel y color de ojos, y son ideales para el día a día. Si eres de las que se maquilla en cinco minutos por las mañanas, esta paleta te va a encantar. El tono más claro puede usarse como iluminador sutil, mientras que el marrón oscuro funciona muy bien para marcar la cuenca o incluso delinear el ojo con un pincel fino.

No es casualidad que muchas la comparen con paletas de marcas reconocidas como Urban Decay o NYX. Su pigmentación es buena (sin ser excesiva, lo que ayuda a trabajar mejor el color), y el resultado es elegante y muy pulido.

Paleta Deliplus 10 rosados

La paleta 10 ha sido, sin duda, la más comentada en redes sociales. Y es que sus tonos cálidos, en la gama de los rosados y melocotones, son perfectos para iluminar la mirada y rejuvenecer el rostro. Contiene cuatro sombras: un rosa empolvado, un tono teja, un shimmer rosado con destellos dorados y un marrón medio que equilibra el conjunto.

Lo más curioso de esta paleta es que muchas la están utilizando también como colorete. El tono teja aplicado con brocha en las mejillas deja un acabado natural y saludable, muy parecido al de rubores de alta gama. Incluso el tono con brillo puede aplicarse ligeramente para dar un efecto glow sin parecer excesivo.

Además, estos colores combinan muy bien entre sí para crear un maquillaje monocromático (ojos y mejillas en la misma gama de color), algo que está muy de moda y que da un resultado armónico y favorecedor. Sin duda, una joya por solo 4 euros.

Paleta Deliplus 11 verdes

Si te apetece salir un poco de lo clásico, la paleta 11 es para ti. Con cuatro tonos en la gama de los verdes y dorados, esta propuesta es ideal para las más creativas o para quienes disfrutan de maquillajes distintos en ocasiones especiales. Lejos de lo que pueda parecer, estos tonos son muy ponibles si se usan bien.

Tiene un verde oliva satinado, un dorado suave, un verde oscuro mate y otro más brillante con reflejos metálicos. La combinación da mucho juego: puedes hacer desde un ahumado en tonos esmeralda hasta un maquillaje más discreto con un toque dorado en el párpado móvil. Y si te atreves, incluso puedes usarlos como eyeliner aplicando las sombras con un pincel húmedo.

Aunque es la menos convencional, también es la que más sorprende una vez aplicada. Y es que no hace falta ser experta para conseguir un resultado espectacular con esta paleta: la textura ayuda a que se difuminen fácilmente y se integren bien en la piel.

Las paletas de sombras de ojos Deliplus están demostrando que no hace falta gastarse un dineral para disfrutar del maquillaje. Ya sea para un look discreto, romántico o rompedor, hay una opción para ti. Y si además puedes usarlas como colorete o iluminador, mejor que mejor.

Por eso, si las encuentras en tu Mercadona más cercano, no lo pienses mucho. Están volando de las estanterías y, con razón. Bonitas, prácticas, baratas y funcionales. Todo lo que buscamos cuando hablamos de un producto que «merece la pena». Y en este caso, lo merece con creces.