La jardinería es una de las aficiones más populares hoy en día y no es de extrañar ya que no hay nada mejor que cuidar día tras día una planta y ver cómo va creciendo, ¿no es cierto? No obstante, hay algunas variedades de plantas que necesitan un cuidado extra que en muchas ocasiones no tenemos. Es por eso por lo que en Zara Home han sacado a la venta un producto que te ayudará con todas tus plantas y que te permitirá tenerlas siempre perfectas.

¿Quieres saber cuál es este producto de Zara Home para cuidar tus plantas? Pues no te lo pierdas a continuación, ¡te lo contamos!

La burbuja de autorriego de Zara Home

Se trata de una burbuja de autorriego borosilicato que te permitirá tener tus plantas siempre bien cuidadas. Esta burbuja es apta para plantas de interior y no se recomienda para una exposición prolongada a la luz solar. Eso sí, puedes colocarla en el exterior en un lugar en el que de la sombra la mayor parte del día.

Pero, ¿cómo se usa esta burbuja de autorriego? El funcionamiento es muy sencillo ya que tan solo tendrás que llenar la burbuja de agua fría y clavarla en la tierra del macetero de forma que quede próxima a las raíces. A partir de ese momento, la planta estará hidratada de forma continuada durante, aproximadamente, dos semanas, dependiendo del tamaño de burbuja que decidas escoger.

La burbuja grande, es decir, la de 28 x 9 x 9 cm durará unas dos semanas, mientras que la pequeña, la de 22 x 7 x 7 cm, podrá durar hasta siete semanas al caer el agua más lentamente.

Claro está que este objeto de Zara Home será recomendable para plantas que necesiten una hidratación continuada. De nada nos servirá poner una burbuja de agua en un cactus que no necesita esa hidratación diaria.

El precio de este producto también es bastante económico ya que sólo tendrás que pagar 9,99 euros, en el caso de la versión grande, o 7,99 euros, en el caso de la burbuja pequeña. Así que si necesitas varias de estas burbujas, no tendrás problemas en comprarlas al ser una opción tan económica.

Además, tienes la opción de comprarla tanto a través de la página web como en la tienda física, dependiendo de si tienes un Zara Home cerca o no, o si prefieres no salir de casa y comprarlo directamente para que te llegue lo antes posible.

Así que si realmente deseas cuidar tus plantas, no lo dudes más y hazte con estas burbujas de autorriego que te permitirán tener siempre bien cuidadas todas tus plantas, ¡una auténtica maravilla, sin duda alguna! Además, en Zara Home podrás encontrar otros productos de jardinería como, por ejemplo, un rastrillo de jardín de madera y acero, una pala para trasplantar o algunos maceteros de diseño que harán que tus plantas luzcan aún mejor.

¡No esperes más y corre a por esos accesorios para el jardín de Zara Home! Te encantarán tanto por su utilidad como por su diseño.