Ahora que se acerca la Navidad puede que decores tu casa con el árbol navideño, sus correspondientes adornos, las luces, las guirnaldas y también como no, la flor de Pascua y otras plantas de invierno, pero en el caso de que no se te den bien las plantas o no tengas tiempo para cuidarlas, Maisons du Monde tiene la solución perfecta para ti.

Maisons du Monde tiene la solución para los que no saben cuidar de las plantas

Cuidar las plantas no es algo complicado, aunque sí que requiere tener un poco de tiempo y también las ganas de saber si determinada planta necesita más o menos luz, así como la cantidad de agua adecuada, por lo que en el caso de que no puedas aprender o no quieras, siempre puedes recurrir a las plantas artificiales y flores secas que son precisamente la solución de Maisons Du Monde para todos aquellos que no saben cuidar de las plantas.

Flores que son muy variadas y que te servirán para poder decorar tu casa esta época navideña, logrando un ambiente hogareño y acogedor que podrás mantener más allá de Año Nuevo. Flores secas como las que ahora destacamos, aunque lo cierto es que son muchísimas las que vas a encontrar en las tiendas de Masions Du Monde así como en su web.

Ramillete de flores secas

Perfecto para decorar la mesa del comedor o cualquier estante de la casa, incluso el dormitorio, este bonito ramillete de flore secas en color blanco es uno de los más vendidos actualmente en Maisons Du Monde. Tiene unas medidas de: Alto 60cm x Ancho 12cm x Profundo 12cm y su precio es de 12, 99 €.

Tallos de flores secas blancas y beige

Esta otra propuesta de flores secas de Maisons Du Monge se vende en forma de ramo de tallos formado por flores blancas y hojas en beige. Las medidas de este ramo son de: Alto 100cm x Ancho30 cm y su precio es de 14,84 €.

Ramillete de flores secas rosa fucsia

El ramillete que recibe el nombre de Blush es un ramo formado por flores secas de color rosa fucsia que combinará a la perfección tanto con la decoración navideña como el resto del año. Colocado en un bonito jarrón, que también encontrarás en Maisons Du Monde, este ramillete es perfecto para decorar el salón o el dormitorio. Su precio es de 12,99 €.

Tallos secos

Estos tallos secos de grandes hojas son también una de las mejores elecciones para decorar tu hogar sin necesidad de usar flores o plantas naturales. Se venden en un pack de tres tallos, con unas medidas de: Alto 60 x Ancho 22, a un precio de 9,99 €.

Ramillete de lavanda seca

La lavanda es quizás una de las más bonitas flores que podemos tener en casa. Su olor es espectacular y aunque este ramillete de lavanda seca de Maisons Du Monde no tiene el olor de la flor natural, siempre podemos «bañarlo» con unas gotas de aceite esencial de lavanda y decorar y perfumar cualquier estancia de la casa. Un ramillete que tiene unas medidas de Alto 60 x Ancho 50 a un precio de 10,99 €.