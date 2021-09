El Grupo Sixt ha logrado sobrevivir a la crisis del coronavirus pese al impacto que ha asestado la pandemia al sector de la automoción y al turismo. No sólo eso, la empresa de alquiler de coches ha iniciado la recuperación este verano y prevé alcanzar la normalidad en el negocio en 2022. OKDIARIO entrevista a Estanislao de Mata, Vicepresidente Ejecutivo de SIXT España.

Pregunta: ¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus y el desplome del turismo a Sixt? ¿Sigue afectando o ya hay signos de brotes verdes?

Respuesta: En España, Sixt forma parte de esta gran rueda que es el turismo y por supuesto depende en gran parte de su inercia y de la dirección que lleve. No obstante, la industria turística española ha reflejado una importante recuperación durante los meses de verano, repuntando sobre todo el mercado internacional procedente de Alemania, pero también el mercado nacional que ha elegido pasar sus vacaciones en lugares como Andalucía, la Costa Blanca y las Islas Baleares.

P: ¿Qué previsiones tienen para 2021? ¿Qué porcentaje de crecimiento esperan en comparación con el año de la pandemia 2020?

R: Realmente, cuando hablamos de evolución en nuestro negocio, no tomamos como referencia el año 2020, sino el 2019, ya que el año de la pandemia ha sido para todos un paréntesis en el tiempo y cuyos resultados no tienen nada que ver con la operativa, ya que todo lo acontecido ha sido circunstancial. Después de haber experimentado una muy buena recuperación motivada por el mercado turístico, sobre todo en julio y agosto, tenemos una previsión muy positiva para el año 2021 en su totalidad.

P: ¿Cuándo tenéis previsto alcanzar los niveles previos al impacto de la crisis del coronavirus?

R: Esta es una cuestión muy difícil de responder. Hasta que no salgamos por completo de esta crisis del Coronavirus, no podremos vaticinar una recuperación tal que sea equiparable a los números del 2019. Nos gustaría que se produjese lo antes posible. Pero en todo caso, para nosotros no hay vuelta atrás. Miramos al 2022 pensando en la recuperación y en una completa normalidad de nuestro negocio.

P: ¿Los fabricantes han permitido durante la pandemia la cancelación de pedidos por falta de demanda?

R: Los fabricantes se han portado de manera ejemplar con nosotros y nos hemos ayudado mutuamente en virtud de una excelente relación que venimos manteniendo durante ya muchos años. A través de una buena comunicación hemos llegado a solventar todo tipo de inconvenientes, de tal manera que ambos nos hemos entendido, fortaleciendo aún más sí cabe nuestra relación de cara a la esperada normalidad.

P: ¿Cuántos trabajadores tienen en ERTE? ¿Tienen previsto que algunos de sus trabajadores vuelvan al expediente tras el verano?

R: Ahora mismo no tenemos ningún trabajador en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). El 1 de mayo de 2021 anunciamos la reincorporación de todo el personal de SIXT en España y en el mundo y así lo hemos llevado a cabo. Apostamos por el futuro y no está previsto una situación de ERTE a corto plazo; al contrario, seguimos contratando personal para cubrir vacantes y buscamos candidatos para posiciones de nueva creación.

P: ¿Ha sido un buen verano para Sixt?

R: Indudablemente sí, el cuadro general es muy positivo y estamos muy satisfechos sobre cómo se están desarrollando estos meses vacacionales. Obviamente, hay zonas que aún están sufriendo las consecuencias de la pandemia, pero en general el panorama ha sido muy positivo.

P: ¿Los precios han subido en comparación con el verano anterior?

R: El mercado determina los precios. Como ha habido mucha demanda, pero las flotas se han reducido por la pandemia, los precios sí se han incrementado comparado con años anteriores. Como decíamos anteriormente, el 2020 no es una buena referencia. Ha habido un auge en los precios, pero al final los precios no los marcan las empresas, los marca el mercado y han llegado hasta donde el mercado lo ha permitido. Veníamos de unos precios prepandémicos donde reinaba el low cost. Hasta hace poco, volábamos por 25 euros ida y vuelta y alquilábamos un coche por aún menos. Esa era low cost ya no ha vuelto. ¿Volverá? No lo sabemos. El 99% de esas compañías han sido rescatadas por los diferentes gobiernos, por lo que se deduce que jugar con unos márgenes tan bajos es un riesgo que afecta a las propias empresas, a la industria y al contribuyente.

P:¿Está afectando la falta de stock de coches derivada de la crisis de los semiconductores?

R: Efectivamente, está afectando al sector y a nuestra compañía. Nos encontramos en un momento de gran incertidumbre y nos preocupa lo que pueda pasar de cara al primer semestre de 2022. Sin producto no podemos trabajar.

P: ¿Cómo os podría afectar en el futuro? ¿Prevéis una escasez de flota?

R: Es una cadena muy oscura: Sin coches no podríamos operar y esto afectaría a todo nuestro sistema de trabajo, creando una escalada de problemas de difícil solución: sucursales con una flota escasa, clientes que no podemos atender, costes, etc. Es una proyección que no nos gusta, pero aún así lo estamos evaluando.

P:¿Qué previsiones de expansión tenéis para 2022?

R: En 2018 lanzamos nuestro ambicioso proyecto de expansión que preveía la apertura de 55 oficinas en cuatro años. De estas, llegamos a inaugurar más de 35, pero en 2020, con la inesperada llegada de la pandemia, el proyecto se quedó en vía muerta. Creemos que ahora ha llegado el momento de retomar nuestro camino hacia la expansión y es muy probable que antes de finales de año anunciemos algunas nuevas aperturas.

P: ¿Cómo tenéis previsto crecer en el resto de los canales que tiene la compañía como es el carsharing o el coche por suscripción?

R: El carsharing en España aún no se está desarrollando, pero todo se hará en su momento. El coche por suscripción ‘SIXT+’ ya es una realidad. Hemos sido pioneros ofreciendo una suscripción flexible, con todo incluido y cancelable cuando se quiera. Tuvimos la valentía de hacer su lanzamiento en plena pandemia y estamos muy orgullosos de ello. En SIXT seguimos innovando y apostando por la tecnología, el hecho es que nuca hemos parado de trabajar.

P: ¿Tenéis previsto nuevas alianzas con fabricantes automovilísticos de lujo?

R: De momento ya trabajamos con todas las marcas premium más emblemáticas del mercado automovilístico, tanto fabricantes de vehículos premium representativos, como marcas con un marcado carácter deportivo. Es una relación de muchos años, muy estable y que nos vincula con las marcas premium más conocidas del mundo.