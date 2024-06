Elena Sanz Isla, CEO de Mapfre, asegura que la inteligencia artificial es «uno de los principales riesgos geopolíticos» y pide colaboración público-privada «para no dejar a nadie atrás». Sin embargo, la directiva señala que la nueva tecnología presenta numerosas oportunidades para las empresas y las personas. Así lo ha declarado este miércoles en el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y al que ha acudido OKDIARIO.

«No somos ajenos a los riesgos que implica esta nueva tecnología», afirma Sanz. «Nuestro servicio de estudios Mapfre Economics la señala como uno de los principales riesgos geopolíticos del futuro», desvela.

Una de las razones por las que Mapfre considera que la IA puede ser un riesgo «es la seguridad y la privacidad del dato». Por ello, la empresa considera que debe ser «la primera garantía que hay que tener hacia todos los grupos de interés, ya sean clientes o sean accionistas».

Además, las nuevas tecnologías presentan problemas éticos, según Sanz. «Tenemos que tener un comportamiento ético siempre que desarrollamos un proceso bajo una tecnología de inteligencia artificial y de inteligencia artificial generativa. Desde luego, debemos garantizar que no hay sesgos, que no surgen desigualdades y que no acrecentamos la brecha social por utilizar este tipo de tecnología», afirma.

Por último, Mapfre asegura que la IA puede ocasionar «que un país intente tener el mayor dominio tecnológico a través del control» de la tecnología. Sin embargo, la directiva insiste en que tiene su lado positivo. «Hay algunos datos que creo que son relevantes y que publicó Amazon, donde vemos que a día de hoy el 36% de las empresas españolas han adaptado algún tipo de IA, el 29% el año pasado», revela.

La IA de Mapfre y el empleo

Un informe elaborado por Implement Consulting Group a petición de Google titulado La oportunidad económica de la IA en España prevé que la IA generativa suponga la eliminación de un 6% del empleo actual en España, principalmente las ocupaciones relacionadas con la asistencia administrativa, la venta telefónica y la traducción debido a su «alta exposición a la adopción de esta tecnología».

Sin embargo, Mapfre considera que la IA «no va a quitar trabajo» sino que va a generar nuevas oportunidades «como cuando se inventó el vehículo de motor». «Al final, los que van a ser cada vez más estratégicos son los departamentos de personas de todas las empresas y entidades», defiende la directiva.

«Esos departamentos tienen un trabajo importante para transformar las capacidades de las personas que hay en la organización, y esto tiene que ver con formación, con desarrollo, con que las personas formen parte del cambio que se está produciendo», asegura.

«La tecnología es la que debe estar al servicio de las personas», insiste la CEO de Mapfre. Para ejemplificarlo, Sanz pone sobre la mesa el caso del incendio del edificio de Valencia.

«Teníamos la póliza de la comunidad de vecinos y, además, bastantes viviendas con póliza de hogar. Cuando una persona pierde su patrimonio en cinco minutos -sin hablar de las pérdidas mucho más graves como las diez personas que fallecieron- no necesita hablar con una máquina. Necesita hablar con una persona», explica.

Por ello, la responsable de la aseguradora defiende que hay servicios que no pueden ser sustituidos por la tecnología. «Una cosa es que la inteligencia artificial nos ayude a ser más eficientes, a ser más productivos, a ser más accesibles y ágiles con el cliente y con el negocio, a tener una mayor competitividad… Pero hay una última milla que tienen que jugar las personas. Son las personas las que tienen que estar cerca de los clientes cuando los clientes les necesitan. Y de eso va también la transformación sociolaboral», mantiene.

En especial, la directiva hace hincapié sobre la importancia de conciliar ambas cuestiones en su sector. «Somos una industria de personas para personas y eso es lo que siempre debemos tener en la cabeza antes de implementar cualquier tipo de cambio en inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ayudar siempre en los procesos que estamos llevando a cabo. Nos permitirá ser más ágiles, más competitivos. Pero lo que no puede ser es que la inteligencia artificial domine todos nuestros productos».

De hecho, la aseguradora ya está implantando tecnología GPT en sus procesos. «Hace un análisis de 1.500 documentos y ante una pregunta del mediador, el sistema le da una respuesta de forma automática en base a esa información. Lo que nos permite es estar al día y que el mediador pueda dar una respuesta inmediata al cliente. Es un gestor documental», explica la directiva.